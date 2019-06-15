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'Türkiye hakimini, savcısını, avukatını iyi eğitmelidir'

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu:- "Türkiye muhakkak suretle yargı reformunda başarılı olmak zorundadır, vatandaşına hak ettiği geleceği sağlayabilmek adına hukukçusunu iyi yetiştirmeli, hakimini, savcısını, avukatını iyi eğitmelidir.
 15 Haziran 2019 19:36
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'Türkiye hakimini, savcısını, avukatını iyi eğitmelidir'

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türk milleti asla yolundan geri dönmemiştir, dönmeyecektir. Türk milletinin yolu bellidir, izi bellidir gideceği yer bellidir. Menzile ulaşmanın tek yolu vardır o da kol kola, omuz omuza gitmektir." dedi.

Metin Feyzioğlu, Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında TBB ve Amasya Barosunun ortaklaşa düzenlediği "Milli Mücadele'de Meşruiyet Manifestosunun 100. Yılında Amasya Genelgesi Konferansı"nın açılışında yaptığı konuşmada, tarihini bilmeyenin geleceğinin olmayacağını söyledi.

Tarihini bilmenin kitabi bir bilginin ötesinde hissetmek olduğunu anlatan Feyzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesele yüzüncü yıl ruhunu buraya taşımaktır. Bunu nasıl başaracağız, hep birlikte. Mustafa Kemal'in ilk ve bütün devrimlerin anası olan devrimi asker üniformasını çıkarıp ödünç aldığı sivil kıyafetle yoluna devam etmesi... İşte en büyük devrim bu. Çünkü şöyle düşününüz; düşmana karşı kurduğunuz orduda bir evladını Galiçya'da, bir evladını Trablusgarp'ta, bir evladını Çanakkale'de şehit vermiş bir anneden dördüncü evladını isteyeceksiniz. Bunu asker olarak isteseniz ölür de dördüncü evladını vermez size. Bakanlık olarak isteseniz mümkün değil ancak ve ancak milli mücadele ruhuyla, bir milli mücadele ve vatan için isterseniz olur. İki çift çoraptan birini devlete vereceksin diyen sadece millet olursa verir. İşte mesele bu ruhu yakalamaktır. "

Feyzioğlu, Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu irade ve ruhun kapsayıcı olduğuna işaret ederek, siyasi yelpazenin neresinde olunursa olunsun yıkıcı değil yapıcı olunması gerektiğini, vatana birbirini suçlayanların değil bir birinin eksiğini, gediğini kapayanların, birbirine doğru olanı anlatanların hizmet edeceğini söyledi.

Türkiye'nin önünde fırsatlar ve tehlikeler olduğunu dile getiren Feyzioğlu, "Bu fırsatları nasıl yakalarız bu tehlikeleri nasıl bertaraf ederiz. Mesele hepimizin bir kişi gibi düşünmesi değildir, mesele hepimizin bu ülke, bu millet için düşünmesidir, evlatlarımızın geleceği için kalbimizin çarpmasıdır." ifadesini kullandı.

Feyzioğlu, Türkiye'nin, 82 milyon vatandaşını yargının güvenilir paydasında buluşturmak zorunda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye muhakkak suretle yargı reformunda başarılı olmak zorundadır, vatandaşına hak ettiği geleceği sağlayabilmek adına hukukçusunu iyi yetiştirmeli, hakimini, savcısını, avukatını iyi eğitmelidir. İyi eğitim sadece öğretimle olmaz, uygulamacının yüreğine insan sevgisini koyarak olur. İnsan sevgisi yüreğinde barınmayan bir hukukçunun ülkesi için çalışmasını bekleyemeyiz. Anayasamızda ve kanunlarımızda da güvenilir bir yargı için üstümüze düşeni yapmak zorundayız. Eksiğimiz var mıdır, tabii ki vardır. Düzelecek midir eksikler, tabii ki düzelecektir."

Umutlu olmak gerektiğini dile getiren Feyzioğlu, "Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Mustafa Kemal'in izinden gidenler olarak asla umutsuz olmayız. Türk milleti asla yolundan geri dönmemiştir, dönmeyecektir. Tür milletinin yolu bellidir, izi bellidir gideceği yer bellidir. Menzile ulaşmanın bir tek yolu vardır o da kol kola omuz omuza gitmektir." diyerek sözlerini tamamladı.
Anadolu Ajansı
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