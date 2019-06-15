Dilek Dündar yasa dışı yollarla Almanya'ya kaçtı
Can Dündar'ın karısı Dilek Dündar, hakkında ülkeden çıkış yasağı bulunmasına rağmen Türkiye'den kaçtı
|15 Haziran 2019 19:54
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Hain Can Dündar'ın karısı Dilek Dündar, Türkiye'den kaçtı.
Alman Haber Ajansı dpa'ya konuşan Dündar, 11 Haziran Salı günü Almanya'ya geldiğini söyledi. Hakkında ülkeden çıkış yasağı bulunan Dündar, Türkiye'den nasıl kaçtığını ise açıklamadı.
Dündar, yurtdışında eğitim gören oğlu Ege ve Can Dündar ile fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Güvenlik güçlerinin yakından tanıdığı Dündar'ın sahte pasaport ile Türkiye'den çıkış yapmasının mümkün olmadığı, bunun ancak Alman Gizli Servisi veya kripto FETÖ'cülerin yardımı ile başarılabileceğine dikkat çekildi.
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