1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay Başkanı: Bize ayar vermek isteyenlerin...

Yargıtay Başkanı Cirit: "Bugün bize ayar vermek isteyenlerin 50 yıllık bir geçmişleri var ama bizim 5 bin yıllık bir tarihimiz var"
 15 Haziran 2019 19:58
Yazdır
Yargıtay Başkanı: Bize ayar vermek isteyenlerin...

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve beraberinde yaklaşık 150 kişilik bir heyetle birlikte Bitlis ve ilçelerine gezi programı düzenlediler.

1986 yılında Ahlat ilçesinde görev yapan Yargıtay Başkanı Cirit, "Bugün bize ayar vermek isteyenlerin 50 yıllık bir geçmişleri var. Ama bizim 5 bin yıllık bir tarihimiz var" dedi.

Ziyarete Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Adıgüzel, Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziyaattin Cenik ile Yargıtay üyeleri ve daire başkanlarının da aralarında bulunduğu heyet eşleri ile birlikte Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki tarihi mekanları gezdi.

Sabah saatlerinde Van'dan karayolu ile Tatvan ilçesine gelen heyet Tatvan Adliyesine ziyaret gerçekleştirdi. Daha sonra sahil parkına geçerek iskelede hatıra fotoğrafı çektirdiler. Daha sonra Ahlat ilçesine geçen Yargıtay heyeti burada Ahlat Karşılama Merkezi ve Müzesini ziyaret ettiler. Burada müze müdürü tarafından bilgilendirilen heyet Ahlat Selçuklu Mezarlığını ziyaret etti. Kazı Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan tarafından karşılanan heyete çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Osmanlı İmparatorluğunun adaletle yükseldiğini, o dönemde kadılara da büyük önem verdiklerini belirterek, "Yargıtay başkanı olarak burada kadılara verilen değerden dolayı kıvanç duyuyoruz. Bugüne kadar adaletle devletimizi yücelttik. Büyük devletimizi 16 devletle değil, 300'e yakın beyliklerle kurduk. Tarihe baktığımızda 16 devlet arasında yok. Hepsinin temel ideali ve şiarı adaletle olmuştur. Onun için uzun bir zaman yayılmışlar. Bugün bize ayar vermek isteyenlerin 50 yıllık bir geçmişleri var. Ama bizim 5 bin yıllık bir tarihimiz var. Onun buradaki sadece bir mezar taşı değil, şuradaki sanata bakın, tarihimizin ne olduğunu, bizim büyük bir millet olduğumuzu buradaki meydan mezarlığı göstermektedir. Ne mutlu onların torunlarıyız. Bu milletin fertleriyiz" dedi.

Prof. Dr. Recai Karahan ise, "Biz buraya gelen misafirlerimize hep şunu söylüyoruz. Eğer siz Ahlat'ı anlayamıyorsanız, Çanakkale'yi anlayamazsınız. Çanakkale'yi anlamak için Ahlat'tan giriş yapmanız lazım" dedi.

Daha sonra Selçuklu Meydan Mezarlığını gezen heyet Bayındır Kümbeti önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Adilcevaz ilçesinde de kısa süre kalan heyet daha sonra karayoluyla Van'a hareket etti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bahçeli'den Moody's'e not tepkisi
15 Haziran 2019 20:47		 Dilek Dündar yasa dışı yollarla Almanya'ya kaçtı
15 Haziran 2019 19:54
'CHP ve İYİ Parti'nin bütün yöneticileri İstanbul'da'
15 Haziran 2019 19:50		 Erdoğan, Tacikistan ziyaretini değerlendirdi
15 Haziran 2019 19:41
Bakan Soylu: Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir
15 Haziran 2019 19:31		 İmamoğlu sandık görevlileriyle buluştu
15 Haziran 2019 18:26
'11 Eylül'ü, CIA'ye söyledik, dikkate almadılar'
15 Haziran 2019 18:21		 Milletvekilleri İstanbul'a karargah kurdu
15 Haziran 2019 18:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
15 Haziran 2019 18:02		 Binali Yıldırım'a destek için İstanbul'a geldi
15 Haziran 2019 17:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Mecliste tatilden önce 4 önemli paket yasalaşacak
Uzman çavuşun 4 yıl sonra şehadet haberi geldi
Şanlıurfa'da katliam gibi kavga... 6 kişi hayatını kaybetti
TYT'nin ayırt edici testi Matematik oldu
ORC, 12-14 Haziran arasını kapsayan son anketi yayımladı
Askerden dönene işsizlik maaşı
Otomobil sahibi yapacak indirim: 20 bin TL'yi aşıyor
Sınavkolik öğretmen 38. üniversite sınavına girdi
FMF Hastaları Polis Olabilir mi?
Meteoroloji bu illeri saat vererek uyardı: Çok kuvvetli olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kendini davet ettirmek 2
vur vur inlesin 1
Yks 2019 1
baba şarkıları ve şiirleri 2
Hugo'da küfreden çocuk 1
faranjit 4
yan apartmana çarşaflı kadının hırsız olarak girmesi 6
ısıl işlem ve fermente arasındaki fark 1
yemeği yakmak 3
kedi 4
SON İLANLAR
İzmir Konak SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar 5 İşçi Alacak
Bursa Gemlik İnş 11 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 13 İşçi Alacak
Kırklareli İnece Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ege Et Mamülleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam