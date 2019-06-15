1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'dan Bağcılar Belediyesi'ne ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'ne ziyarette bulundu.
 15 Haziran 2019 20:02
Yazdır
Erdoğan'dan Bağcılar Belediyesi'ne ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Tacikistan ziyaretinin ardından yurda dönen Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Bağcılar Belediyesi'ne geçti.

Burada sevgi gösterisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet etti.

Erdoğan, bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını da istedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İBB 'makam aracı' iddialarına görsellerle yanıt verdi
15 Haziran 2019 17:42		 Şile'de denize giren 2 arkadaş boğularak hayatını kaybetti
15 Haziran 2019 14:55
Sınav çıkışında herkes çocuğunu beklerken o annesini bekledi
15 Haziran 2019 14:48		 Lise öğrencileri için dil öğrenme kampı
15 Haziran 2019 14:45
Pentagon: 'Türkiye ile ilişkilerimiz devam edecek'
15 Haziran 2019 14:42		 Ekrem İmamoğlu, Çerkes vatandaşlarla buluştu
15 Haziran 2019 14:25
75 yaşında üniversite sınavına girdi
15 Haziran 2019 14:25		 Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 3 kişi yakalandı
15 Haziran 2019 14:13
Bakan Akar'dan Babalar Günü mesajı
15 Haziran 2019 14:10		 'Çağlayan Adliyesinde aynı saatte ne iş yapıyorlardı?'
15 Haziran 2019 14:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Mecliste tatilden önce 4 önemli paket yasalaşacak
Uzman çavuşun 4 yıl sonra şehadet haberi geldi
Şanlıurfa'da katliam gibi kavga... 6 kişi hayatını kaybetti
TYT'nin ayırt edici testi Matematik oldu
ORC, 12-14 Haziran arasını kapsayan son anketi yayımladı
Askerden dönene işsizlik maaşı
Otomobil sahibi yapacak indirim: 20 bin TL'yi aşıyor
Sınavkolik öğretmen 38. üniversite sınavına girdi
FMF Hastaları Polis Olabilir mi?
Meteoroloji bu illeri saat vererek uyardı: Çok kuvvetli olacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kısır döngü 2
enginar 1
çam balı 1
ekrem imamoğlu 3
vur vur inlesin 1
yan apartmana çarşaflı kadının hırsız olarak girmesi 6
friday I'm in love 1
Hugo'da küfreden çocuk 1
kol kırılır yen içinde kalır 2
koyverdin gittin beni 1
SON İLANLAR
İzmir Konak SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar 5 İşçi Alacak
Bursa Gemlik İnş 11 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 13 İşçi Alacak
Kırklareli İnece Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ege Et Mamülleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam