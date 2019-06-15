Erdoğan'dan Bağcılar Belediyesi'ne ziyaret
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'ne ziyarette bulundu.
|15 Haziran 2019 20:02
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'ne ziyarette bulundu.
Tacikistan ziyaretinin ardından yurda dönen Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Bağcılar Belediyesi'ne geçti.
Burada sevgi gösterisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet etti.
Erdoğan, bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını da istedi.
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