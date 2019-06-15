Ankara ve Kırıkkale için kuvvetli yağış uyarısı
Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
|15 Haziran 2019 20:10
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Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün saat 21.40'a kadar Ankara ve Kırıkkale'de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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