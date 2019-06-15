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Dünyanın en ilginç mesleği 'Zamboni operatörlüğü'

Erzurumlu operatör dünyanın en ilginç mesleklerinden biri olan Zamboni operatörlüğü görevini 10 yıldır başarıyla yapıyor.
 15 Haziran 2019 20:27
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Dünyanın en ilginç mesleği 'Zamboni operatörlüğü'

Erzurumlu operatör dünyanın en ilginç mesleklerinden biri olan Zamboni operatörlüğü görevini 10 yıldır başarıyla yapıyor.

Short Track, Buz Hokeyi, Curling ve Bandy gibi kış sporlarının yapıldığı buz salonlarında olmazsa olmaz Zamboni iş makinaları Erzurum'da İsa Yanar için önemli bir iş imkanına sahip olmasını sağladı. Özel bir eğitimle yapılabilen Zamboni operatörlüğünü Erzurum'da 10 yıldır başarıyla yapan İsa Yanar, buz pistinin pürüzsüz ve düz olmasını sağlıyor.

17 yıl Dozer operatörlüğü yaptıktan sonra buz yüzey temizleme ve düzeltme maksadıyla yapılan Zamboni operatörlüğüne geçen İsa Yanar, Erzurum Gençlik Hizmetlerinde 10 yıldır kış sporları için çalışıyor.

Daha önce hiç duyulmamış bir mesleğe sahip olan İsa Yanar, Kış olimpiyatlarında takdir ve teşekkür aldığını belirterek, "Erzurum'da 2011'de yapılan Kış Olimpiyatları sayesinde 17 yıllık işimi bırakıp Zamboni operatörü oldum. Daha önce dozer kullanıyordum. Hafriyat ve ağır vasıta araçlarına, İş makinelerine yatkın olduğum için zorluk çekmedim" dedi.

Uluslararası birçok faaliyetten alnının akıyla çıktığını ifade eden Yanar, "Erzurum Gençlik Hizmetlerinde, 10 yıldır buz yüzey temizleme aracını kullanarak çalışıyorum. Takımlar piste çıkmadan önce yüzeye su bırakarak zeminin düzelmesini sağlıyoruz aracın özelliği yüzeyi temizlemek, Özel sertifika alarak bu işi yapabiliyoruz Halk eğitimlerinde aracı tanımadıklarından dolayı sertifika veremiyor. Aracı getiren firmalar bize eğitimler sağlayarak sertifika verdi. Amerika ve Kanada ülkelerinde bu araçlar üretiliyor. Türkiye'ye Zamboni aracı Kanada'dan geldi. Üretimi olmasa bile herhangi bir tamir söz konusu olduğunda Türkiye'de tamiri mümkün. Bu işi herkesin yapması mümkün değil, iş makinesi yani G sınıfı ehliyeti olanlar, Yurtdışından gelen eğitimcilerin verdiği eğitim sertifikası ya da Yurtdışına gidilip alınan Buz Teknisyenliği unvanıyla bu meslek yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.

On yıldır mesleğini başarıyla icra eden 42 yaşındaki İsa Yanar eğitim verebilecek düzeye ulaştığını belirterek, Türkiye'de Zamboni operatörlüğünü yapan bir az sayıdaki operatörden biri olduğunu söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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