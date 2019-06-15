Yabancı turistlerden Türk Hamamı'na yoğun ilgi

Tatillerini Marmaris'te geçiren yabancı turistler Türk Hamamı'na yoğun ilgi gösteriyor. Hamam deneyimini yaşayan turistler, daha sonra Türk Hamamı'nın müdavimi oluyorlar.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatillerini geçiren yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri de Türk Hamamı. Rahatlamak ve temizlenmek amacıyla tarihi bir değere sahip hamamlar, dünyanın dört bir tarafından ilçeye gelen turistlerin akınına uğruyor. Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan hamamla tanışan turistler, Türk Hamamı'ndan vazgeçemiyor. Sauna ile başlayan, kese, köpük işlemleriyle devam eden hamam deneyimi masajla son buluyor. Başta İngiliz turistler olmak üzere birçok ülkeden gelen turistin geldiği hamama ilk defa gelen turist, bir kez daha geliyor. Uzun yıllardır ilçede hamam sektöründe hizmet veren Buddha Hamam sahibi Özgür Taşkıran, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Turistlerin hamama yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Ben Ankara Üniversitesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünü okuduktan sonra, dil pratiği yapmak için geldiğim Marmaris'te dünyanın dört bir yanından gelmiş olan misafirlere bizim kültürümüz olan hamam kültürünü anlatmaya başladım. Rus, Hollandalı, İngiliz, İranlı misafirlerimize hizmet vermeye başladık. Onların hamam kültürüne olan ilgisi bizim ilgimizi de canlı tuttu." dedi.

"Günlük 350 konuğu ağırlıyoruz"

Hamam hizmeti vererek turistlere Türk kültürünü tanıttıklarını belirten Taşkıran, "14 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Türk hamamı doğal bir tedavi yöntemi ve çok güzel bir şifalanma aracı. Hamamda suyun dökülüş şekli bile aslında bir terapi. Bunu modernize ederek Osmanlı, eski Türk hamamı kültürünü otellerin içerisindeki butik hamamlarda bu servisi vererek onları Türk kültürüyle tanıştırmış oluyoruz. Marmaris'te bulunan 8 oteldeki hamamın işletmeciliğini yapıyoruz. Günlük yaklaşık 350 konuğu ağırlıyoruz. Dünyanın dört bir tarafından konuklarımız geliyor. Türk hamamını çok seviyorlar, zaten hamam hamam deyip geliyorlar. Bir kere deneyimlediklerinde sonra tekrar geliyorlar.

Bizim konuklarımıza tanıtmaya çalıştığımız şey Türk kültürünün, misafirperverliğinin bir temsili olan Türk hamamını tatmaları. Ve üstlendiğimiz misyonla Türk kültürünü tanıtmak. "dedi. Türk hamamını çok beğendiğini belirten tatilini Marmaris'te geçiren İngiliz turist Pamela Thomas, "Çok güzel bir deneyim oldu benim için. Eve gittiğimde Türk hamamını insanlara anlatacağım. Gerçekten unutamayacağım bir deneyim oldu" dedi.

Yaşadığı hamam deneyimini ülkesine döndüğünde arkadaşlarına anlatacağını söyleyen Kai Evans ise, "Türkiye'ye ve hamama ilk gelişim. Çok güzel bir gelenek. Hamamdan sonra çok rahatladım. Burada yaşadığım bu deneyimi aileme ve arkadaşlarıma da önereceğim" dedi.