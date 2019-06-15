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Azmin önünde hiçbir şey duramaz

Çorlu'da ikamet eden doğuştan engelli genç ağzıyla tuttuğu kalemle projeler çizerek öğrenim gördüğü mühendislik bölümünü tamamladı ve kendisi gibi engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için inşaat mühendisi oldu.
 15 Haziran 2019 20:42
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Azmin önünde hiçbir şey duramaz

Çorlu'da ikamet eden doğuştan engelli genç ağzıyla tuttuğu kalemle projeler çizerek öğrenim gördüğü mühendislik bölümünü tamamladı ve kendisi gibi engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için inşaat mühendisi oldu.

Kalemi ağzıyla tutarak dili ile çevirdiği sayfalara yazılar yazarak eğitim - öğretim hayatını tamamlayan doğuştan engelli Okan Cihan, azmin önünde hiçbir şeyin engel olamayacağını bir kez daha gözler önüne sererek inşaat mühendisi oldu.

"Hayat mücadeleme çok küçük yaşlarda başladım"

Ben dünyaya doğuştan bedensel engelli olarak geldim doğuştan ellerim ve ayaklarım tutmuyor diyen Okan Cihan " Buna rağmen hayat mücadeleme çok küçük yaşlarda başladım. Dizlerimin üzerinde yürümeyi öğrendim. Daha sonra kalemi ağzıma alarak yazı yazmayı öğrendim. Bu şekilde kendimi geliştirdim. Daha sonrasında eğitim hayatıma başladım. Artık ağzımla yazabiliyordum, derslerimi çok sevmiştim öğretmenlerim de arkadaşlarım da bana çok yardımcı olmuştu. İlkokul, ortaokul ve lise yıllarımda başarılı yıllar geçirdim" dedi.

"Mesleğim engelli kardeşlerimin yararına olsun istedim"

Daha sonrasında lise bittiğinde artık üniversiteye gitme zamanı geldi diyen Cihan, "Burada bir meslek seçmem gerekiyordu. Dedim ki bu ben ve benim gibi diğer engelli kardeşlerimle ilgili olsun onların yararına olsun istedim. Daha sonra da inşaat mühendisi olmaya karar verdim. Çünkü ülkemize bazı yapılarda engelliler için özgürce yaşam hakkı pek yok çoğu yerde engelli rampası dahi yok. Çoğu yerlerde merdiven var, eşik var. Onların çözümü için dedim ki ben inşaat mühendisi olayım, bu tarz konularda çalışmalar yapayım. Engellilerin rahat edebileceği sinema olur, okul olur, hastane olur onların rahat edebileceği onlara göre onlara özel yapıların projesine imza atmak isteğim vardı bu yönde inşaat mühendisi olmaya karar verdim. Üniversite yıllarımda da başarılı yıllar geçirip güzel bir sonuçla şu anda inşaat mühendisi mezunu oldum" diye konuştu.

Engellilere çağrı, "Hiçbir zaman pes etmeyin"

Engelliler bazı tavsiyelerde de bulunan Okan Cihan, "Bizler her şeyi başarabiliriz. Herhangi bir uzvumuz olmayabilir. Kolumuz, bacağımız ya da başka bir uzvumuz olmayabilir. Kendinizi geliştirin. Diyelim ki elinizle yazamıyorsanız, ağzınızla yazın, ayaklarınızla yazın. Hiçbir zaman pes etmeyin" dedi.

"Yavrularınıza destek verin, onlara özgüven aşılayın"

Konuşmasının bir bölümünde engelli ailelerine de seslenen Okan Cihan, "Sizler de engelli çocuklarınıza, yavrularınıza sürekli arkasında olun, onlara destek verin. Onlara özgüven aşılayın. Onlara inanan ki, bizlere inanın ki, bizlere destek verildiği zaman bizlere şans verildiği zaman yapamayacağımız hiçbir şey yoktur" şeklinde konuştu.

Hayalini de aktaran Okan Cihan, "Meslek kariyerimi seçerken, engelliler için özgürce hareket edebildiği yapıların projelerine imza atmak istiyorum demiştim. Şimdi inşaat mühendisiyim, mezun oldum. Eğer bana şans verilirse bu projelere en iyi şekilde imza atmak isterim" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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