Bahçeli'den Moody's'e not tepkisi
|15 Haziran 2019 20:47
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Moody's'in not indirim kararı) Bu not indiriminin, siyasi olmasının yanında Türkiye ekonomisinin şu anki seviyesiyle uyuşmadığı açıktır."
Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Bozulan dünya sistemi yeni bir denge arayışındadır.
Türkiye'yi teslim almak isteyen odaklar adı konulmamış bir savaşın fitilini ateşlemişlerdir.
2008'den günümüze inşaa edilenler vicdanlı insanlar tarafından fark edilmektedir. 3 tarafımız denizlerle 4 tarafımız düşmanlarla sarılmış durumda. Türkiye'yi teslim almak isteyen odaklar adı konulmamış bir savaşın fitilini ateşlemişlerdir. Dev uyanmakla kalmamış zulmün elçilerine meydan okumaya başlamıştır. Türkiye kendi ayakları üzerinde durabilecek kudrettedir. Türkiye kendi söküğünü dikebilecek durumdadır. Başkalarının ağzına bakma dönemi geride kaldı.
Başkalarının ağzına bakma dönemi geride kaldı. Dev uyanmakla kalmadı, zulmün bekçilerine meydan okumaya başladı.
Taraflar bellidir, bilinmektedir. Mızrağın çuvala sığmadığı ortadadır. Dikkatli, donanımlı, uyanık olmalıyız.
Türkiye tartışılan değil, tartışan bir ülke olmalıdır.
Yeni bir çağın ayak sesleri çok şükür duyulmaya başlamıştır.
Karşılaştığımız güçlükler hedeflediğimiz başarıların süsleridir. Büyük kafaların büyük ülküleri vardır.
Türkiye'nin gelişmesi parlak bir geleceğe doğrudur. Bunu anlamayan zillet içindedir. Ne Türkiye eski Türkiye ne de dünya eski dünyadır.
İstanbul ehline emanet edilecek. Dünyanın toz bulutu olduğu bir dönemde İstanbul'un maceraya atılması Türkiye'nin mahfına hizmettir.
İstanbul Türkiye'dir, bir dünya markasıdır. PKK ile FETÖ ile zulme bekçilik yapan işbirlikçilere İstanbul bırakılamaz.
S-400 bahanesiyle ortaya konulan yaptırım kartları, döviz kurlarındaki oynamalar açıkça bir meydan okuma ve düşmanlık emaresidir.
Not indirimlerinin siyasi olmasının yanında şu anki ekonomik durumla alakası yoktur.
2045 "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sabrını test edenler ateşle oynadığını bilmelidir."
Türkiye daha çok yatırım çekebilmeli.
Binali Yıldırım'ın yanındayız.
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