30 yıldır kan bağışlıyor

Üniversite yıllarında geçirdiği trafik kazası sonrasında yakın arkadaşını kan bulunamadığı için kaybeden Uğur Akçay, yaşadığı acı olay nedeniyle 30 yıldır Türk Kızılay'a düzenli kan bağışı yapıyor.

Ankara'da yaşayan iş insanı Uğur Akçay, Türk Kızılay'a 30 yılda 65 ünite kan bağışında bulundu. Türk Kızılay tarafından yaptığı bağışlarla ödüle layık görülen Uğur Akçay, gönüllü kan bağışçısı olmaya hikayesini AA muhabirine anlattı.

Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümünde okuduğu yıllarda çok yakın bir arkadaşının trafik kazası geçirdiğini ifade eden Akçay, "Hazırlık sınıfında okuduğum sırada çok değer verdiğim bir arkadaşımın kaza haberini aldık. Kan grubu, çok zor bulunan bir kandı. Yoğun araştırmalarımıza rağmen aradığımız kanı bir türlü bulamadık ve maalesef kaybettik. O tarihten itibaren de kendimi kan bağışında bulunmak için söz verdim. O günden sonra tam 30 yıldır kan bağışında bulunuyorum." dedi.

Türk Kızılay kan merkezlerinin olduğu illerde şimdiye kadar 65 ünite kan bağışında bulunduğunu ifade eden Akçay, bunun yanı sıra üniversite ve devlet hastaneleri ve diğer kurumlara toplamda 20 olmak üzere 85 ünite bugüne kadar kan bağışında bulunduğunu söyledi.

- 3 madalyam 1 plaketim var

Yaptığı kan bağışları nedeniyle Türk Kızılay tarafından unutulmadığını dile getiren Akçay, "Kan bağışlarımla üç madalyam, ayrıca bir plaketim var. Aldığım en güzel hediyelerden birisidir. Bu ödüller sayesinde Türk Kızılay'ın da bir onursal üyesi oldum." diye konuştu.

Kan bağışında bulunmanın önemine değinen Akçay, "Kan bağışında bulunmak büyük gurur kaynağı. Vicdani bir haz duygusu oluşturuyor. Bunun yanı sıra sağlıklı bir bünye için de kan bağışı zinde tutuyor." dedi.

Akçay, kan bağışında bulunmanın görev yaptığı kurumlarda da bir sosyal sorumluluk projesine dönüştüğünü belirterek, çeşitli organizasyonlarla çalışma arkadaşlarını da bağış yapmaya teşvik ettiğini söyledi.

Özel kan bağışı günleri düzenlediğini ifade eden Akçay, "Daha önce görev yaptığım kurumda halen her üç ayda bir kan bağışı günü yapılmaktadır." dedi.

Türk Kızılay tarafından yapılan kan bağışı çağrılarına hiç duyarsız kalmadığının altını çizen Akçay, şöyle konuştu:

"O sırada kendim veremesem bile mutlaka yakınlarıma o paylaşımları gönderiyorum. Tüm vatandaşlarımıza, özellikle de gençlerimiz kan ve kan ürünlerine duyarsız kalmasınlar. Herkes bir gün kendileri için olmasa bile yakınları için kan ürünlerine ihtiyaç duyacaktır."

- "Bağışçılarımıza minnettarız"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Uğur Akçay ve diğer bağışçılara teşekkür ve takdirlerini dile getirdi. Bir insanın kan ihtiyacının ancak başka bir insan tarafından karşılanabileceğine dikkati çeken Kınık, kan bağışında bulunanlara hitaben, "Bu yüce duyguyla tanımadığı insanların şifasına vesile olan tüm bağışçılarımıza minnettarız. Biz istedik siz verdiniz, kime gideceğini sormadan. Geçen yıl tam 3 milyon kişiydiniz, isminiz ortalarda yok ama sizler kalbimizin içinde, başımızın üstündesiniz." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca kan bağışçısının çok güzel hikayeler barındırdığını dile getiren Kınık, "Bu güzel hikayeler diğer kan bağışçılarımıza örnek oluyor. Uğur Bey'e de şifa oldukları insanlar adına çok teşekkür ediyorum. Örnek davranışları için kendilerini kutluyorum." dedi.