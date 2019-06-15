Belediye YKS adaylarına araç tahsis etti
|15 Haziran 2019 21:16
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Havza Belediyesince, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilçede giren adaylar için araç tahsis edildi.
Havza Belediyesi hizmet araçları, iki gün sürecek YKS maratonu için sınav merkezlerine giden adayları sınav merkezlerine taşıyor.
Belediye Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Faruk Çörekçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adayların emeklerinin ziyan olmaması için söz konusu uygulamaya başladıklarını belirtti.
Bu kapsamda sınava girecek adaylar için araçları seferber ettiklerini dile getiren Çörekçioğlu, "Öğrencilerimizi sınav merkezlerimize yetiştirmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstermekteyiz. Havza Belediyesi olarak bunun için seferber olduk. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz." dedi.
Çörekçioğlu, araçların iki gün adayların sınav giriş saatlerine kadar görevde olacağını kaydetti.
Havza Belediyesi ayrıca, ilçe merkezinde oluşturulan iki sınav koordinasyon merkezi ile özellikle ilçe dışından gelen adaylara okul adreslerini bulmaları konusunda da yardımcı oluyor.
Havza'da YKS'ye, 6 binadaki 97 salonda bin 701 aday giriyor.
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