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Gastronomi okumak için 57 yaşında sınava girdi

Üniversitede gastronomi eğitimi almak isteyen 57 yaşındaki Suna Nalçacı'yı sınava eşi ve çocukları hazırladı
 15 Haziran 2019 21:20
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Gastronomi okumak için 57 yaşında sınava girdi

Üniversitede gastronomi okumak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bugün yapılan birinci oturumunda ter döken 57 yaşındaki Suna Nalçacı'yı sınava eşi ve çocukları hazırladı.

Üniversite adaylarının katıldığı YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapıldı.

Adaylardan 57 yaşındaki Suna Nalçacı, liseyi bitirdikten uzun yıllar sonra yeniden üniversite sınavına girmesiyle ilgili duygularını AA muhabiriyle paylaştı.

Sınava gireceği okula kızıyla gelen Nalçacı, geçen yıl kaza geçirdiği için sınava giremediğini, bu yıl şansını denemek istediğini anlattı.

Çok heyecanlı olduğunu belirten Nalçacı, "Bugün gerçekten 18 yaşında girdiğim sınav heyecanını tekrar yaşadım." dedi.

Liseden 80'li yıllarda mezun olduğunu ifade eden Nalçacı, şöyle devam etti:

"O dönemlerde anarşinin çok yüksek olması nedeniyle puanım yüksek olmasına rağmen birçok okul kapalı olduğu için girememiştim. Daha sonra çalışma hayatına başladım, ondan sonraki dönemlerde de başörtü yasağı olduğu için sınava giremedim. Tekrar ortalık sakinleşip, başörtü problemleri olmayınca da çocuklarım ve eşim bana destek olup, 'Bir daha sınava gir, şansını dene' dediler. İstediğim yeri kazanırsam okuyacağım. Kazanamazsam da tekrar sınava hazırlanıp gireceğim."

-"Kursa gitmedim fakat sınavım iyi geçti"

Kursa gitmediğini, eşi ve çocuklarının kendisini çalıştırdığını vurgulayan Nalçacı, "Evde epey bir çalışma yaptım. Kursa gitmedim fakat sınavım iyi geçti. Gastronomi okumayı düşünüyorum." dedi.

Türkçe sorularının uzun olduğunu belirten Nalçacı, "Bana göre matematik ve fen soruları zordu. Süre yetersizdi. 'Öbür çocuklar ne yaptılar?' diye düşündüm. Çünkü onların yarışı çok daha zor. Ben onlara göre daha rahattım. Onun için sürenin biraz uzatılması gerek." diye konuştu.

Nalçacı, bir süre Telekom'da çalıştığını sonrasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığında memurluk yaptığını ancak çocuklarının okul döneminde işinden ayrılmak zorunda kaldığını aktararak, "Çocuklarımın okullarıyla ilgilendim, şimdi de onlar benimle ilgileniyor." dedi.
Anadolu Ajansı
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