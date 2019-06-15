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Bu muhtarın elinde bin marifet

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'ne 31 Mart'ta muhtar seçilen Yusuf Ün, gündüz muhtarlıkta vatandaşların işlerini yapıyor, gece ise mahalledeki okul duvarlarına ve trafolara resimler çiziyor.
 15 Haziran 2019 21:29
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Bu muhtarın elinde bin marifet

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'ne 31 Mart'ta muhtar seçilen Yusuf Ün, gündüz muhtarlıkta vatandaşların işlerini yapıyor, gece ise mahalledeki okul duvarlarına ve trafolara resimler çiziyor.

Yıldırım'ın 14 bin 512 nüfuslu mahallesinde, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde muhtar seçilen Yusuf Ün, 3 aydan kısa bir sürede mahallesinin çehresini değiştirdi. Rusya'dan Kanada'ya birçok ülkede uzun yıllar boya ve peyzaj işleri yapan Yusuf Ün, 16 yıllık gurbet hayatının üzerinden Bursa'ya döndü. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde mahallelinin ısrarı ile muhtarlığa aday olan Ün, seçimleri kazandı. Mazbatasını alır almaz işbaşı yapan Ün, alışılmışın dışında bir muhtar profili çizmeye başladı. Gündüz muhtarlıkta rutin işlerini ve vatandaşların taleplerini yerine getiren Ün, geceleri ise mahallesini güzelleştirmek için kolları sıvadı.

"Her şeyi devletten bekleyemeyiz"

Başta mahallesindeki mahalle konağı olmak üzere, okul duvarlarının ve trafoların beton görüntülerinin muhtar olmadan önce de kendisini rahatsız ettiğini aktaran Çınarönü Mahalle Muhtarı Yusuf Ün, "İlk önce mahalle konağımızın dış cephesine resimler çizerek boyadık. Mahalle sakinlerimizden aldığımız olumlu tepkiler üzerine mahallemizdeki okulun ve trafonun duvarlarına da aynı çalışmayı yaptık. Bugüne kadar 500 metrekarenin üzerinde duvarı boyadık. Kullandığım malzemeyi tamamen kendim karşılıyorum ve çalışmayı kendim yapıyorum. İnsanlarımızın olumlu dönüşü bizim bu konudaki şevkimizi arttırdı. Destek olmak isteyen arkadaşlarımız çıkıyor. Ancak şimdilik bunu kendimiz yerine getiriyoruz. Görev yaptığımız sürece ve gücümüz yettiğince bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim anlayışımızda her şeyi devletten ve belediyeden beklemek veya sadece talep eden konumunda olmak yok. Biz eksik kaldığımız, yetişmediğimiz zaman belediyemizden destek isteyeceğiz. O zaman da Belediyemizin yanımızda olacağından eminiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz'dan teşekkür

Çınarönü'nün 50 günde çehresini değiştiren Muhtar Yusuf Ün'ü ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Muhtarlarımız, devlet mekanizmamızın halkımıza en yakın yönetim mekanizması. Vatandaşlarımızın devlet ile ilk ilişkisi muhtarlıklarımız aracılığı ile başlıyor. Böyle önemli bir yönetim mekanizmasında böyle millet sevdalısı, millette hizmeti öncelikli görev edinmiş çalışma arkadaşlarına sahip olduğumuz için şanslıyız. Muhtarımız, gündüz asli işini yapıyor, gece ise mahallesini güzelleştirmek için çalışıyor. Bu özverisinden dolayı muhtarımızı kutluyor, hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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