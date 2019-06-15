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28 yıllık arzuhalci, zamana direniyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Ali Sevim (75) 1991 yılından beri arzuhalcilik mesleğini icra ediyor.
 15 Haziran 2019 21:34
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28 yıllık arzuhalci, zamana direniyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Ali Sevim (75) 1991 yılından beri arzuhalcilik mesleğini icra ediyor. İhtiyaç duyduğu zamanlarda daktilosunu kullanarak dilekçe başvurularını kabul eden Sevim, Lüleburgaz'da bu mesleği yapan 2-3 kişiden biri olarak kaldı.

Lüleburgaz'da arzuhalcilik mesleği yapan emekli polis memuru Ali Sevim, mesleğin son temsilcilerinden biri olarak faaliyetine devam ediyor. Polisken yazı işlerinde çalıştığı için dilekçe yazmaya yatkın olan Sevim, emekliliğinden sonra bu işi devam ettirerek 28 yıldır arzuhalcilik yapıyor. Artık çok fazla kişinin dilekçe yazdırmaya gelmediği Sevim, kendisine ait dükkanında zaman geçiriyor.

Gençler gelmiyor

Sevim eskiden büyük rağbet gördüklerini söyleyerek, "Artık buraya yaşlılar geliyor. Gençler artık internetten dilekçenin nasıl yazıldığını görüyor" diye konuştu. Sevim, arzuhalcilik mesleğini Lüleburgaz'da kendisiyle birlikte en fazla 3 kişinin yaptığını söyleyerek, bu mesleği yapmak isteyen insanın kalmadığını söyledi. Sevim, "Bu mesleği yapanlar da yaşlanıp öldü. Mesleğin son temsilcileriyiz. Dilekçe işi çok olmuyor artık. Ben burada zaman geçiriyorum" diye konuştu.

257 yıldır var olan meslek

Ali Sevim'in son temsilcilerinden biri olduğu arzuhalcilik mesleğinin tarihi Osmanlı dönemine kadar dayanıyor. Arzuhalcilik Osmanlı zamanında bir lonca teşkilatına bağlanıp 1762 yılında resmi bir izne bağlandı. Meslek 1865 yılında yayınlanan yeni bir fermanla yeniden düzenlenerek günümüze kadar geldi. Özellikle adliye önlerinde önlerinde daktilolarıyla arzuhalcilik yapanlar, internet çağıyla birlikte teker teker unutulmaya başlandı.
İhlas Haber Ajansı
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