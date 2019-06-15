Doç. Dr. İlknur Karagöz, hayatını kaybetti
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlknur Karagöz, kanserden hayatını kaybetti.
|15 Haziran 2019 22:08
|Yazdır
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlknur Karagöz, kanserden hayatını kaybetti.
Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza Karagöz'ün eşi olan Doç. Dr. İlknur Karagöz'ün cenazesi yarın (Pazar) Samsun'un Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Kaşıkçı İyigün Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedilecek.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Sınava alınmayınca giriş belgesini yırttı
15 Haziran 2019 22:43
|7 ayda 61 kilo verdi
15 Haziran 2019 22:38
|Kimliğini unutan öğrencilere polisten yardım
15 Haziran 2019 22:33
|Sınav merkezine son saniyede alkışlar arasında girdi
15 Haziran 2019 22:03
|Bir yıllık emekler bir dakikada heba oldu
15 Haziran 2019 21:58
|Milli Eğitim Müdüründen şoförüne 'kep' töreni
15 Haziran 2019 21:53
|28 yıllık arzuhalci, zamana direniyor
15 Haziran 2019 21:34
|Profesör, babasının yasını gözyaşları içinde anlattı
15 Haziran 2019 21:24
|Gastronomi okumak için 57 yaşında sınava girdi
15 Haziran 2019 21:20
|Kolundaki alçı çıkarıldıktan sonra sınava girdi
15 Haziran 2019 21:07