Sigara paketi Erdoğan'ın gözünden kaçmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi
|15 Haziran 2019 22:13
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Bağcılar'da bir vatandaşın sigara paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi.
Tacikistan dönüşü Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara da hediye dağıttı.
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