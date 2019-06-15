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Sigara paketi Erdoğan'ın gözünden kaçmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi
 15 Haziran 2019 22:13
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Sigara paketi Erdoğan'ın gözünden kaçmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Bağcılar'da bir vatandaşın sigara paketini alarak sigarayı bırakmasını istedi.

Tacikistan dönüşü Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara da hediye dağıttı.

İhlas Haber Ajansı
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