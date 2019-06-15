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İki pazarcıyı vuran emekli polisin ifadesi ortaya çıktı

Bursa'da aldığı mandalinayı beğenmeyince çıkan tartışmada 2 pazarcıyı vuran emekli polisin yargılanmasına devam edildi.
 15 Haziran 2019 22:18
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İki pazarcıyı vuran emekli polisin ifadesi ortaya çıktı

Bursa'da aldığı mandalinayı beğenmeyince çıkan tartışmada 2 pazarcıyı vuran emekli polisin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, emekli polisin tutukluluk halinin devamına karar verirken, silahla yaralanan pazarcılardaki hasarın kalıcı veya geçici olduğunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınacak.

2017 yılı Ekim ayında meydana gelen olayda, aldığı mandalinayı beğenmeyen emekli polis memuru Gürkan E., tartıştığı pazarcıları Ömer Dönmez ve Nuri Mutlu'yu vurdu. Olayın ardından emekli polis memuru tutuklandı.

Hakkında, 'adam öldürmeye tam teşebbüs' suçundan müebbet, 'kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına sebep olmak' suçundan da 3 yıl hapis cezası istenen Gürkan E.'nin yargılanmasına Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Gürkan E., "Beni dövmeye kalktılar. Sopa ile vurmaya başladılar. Kendimi korumak için silahımı çıkarmıştım. Pişmanım. Kendilerinden özür diliyorum" dedi.

Pazarcılar için rapor alınacak

Mahkeme heyeti, duruşmada silahla yaralanan Ömer Dönmez ve Nuri Mutlu için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi. Alınacak raporda Dönmez ile Mutlu'da silahla yaralama olayının ardından hasarın kalıcı mı veya geçici mi olduğu tespit edilecek. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.
İhlas Haber Ajansı
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