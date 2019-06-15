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Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında

Türkiye'de çok az bölgede yetişen ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleler, Tunceli'de jandarma tarafından sıkı korumaya alındı. Ters lale çiçeği, soğanlarının yurt dışına kaçırılmaması ve zarar verilmemesi için jandarma ekipleri tarafından korunuyor.
 15 Haziran 2019 22:23
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Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında

Türkiye'de yetişen en özel bitkiler arasında olan ters laleler, Tunceli'de artık jandarmanın korumasında. 6 Haziran günü, Ovacık İlçesi'ne bağlı Ağaçpınar Köyü'nde ters laleleri koparan 3 kişiye Çevre Kanunu'nu ihlalden 60 bin 163'er liradan toplam 180 bin 489 TL idari para cezası uygulanmasının ardından Tunceli Valiliği, ters laleler için sıkı koruma tedbirleri alındı.

Tunceli'nin turizminde önemli yer tutan ters lalenin yetiştiği yerler arasında bulunan 2 bin rakımlı Alacık Köyü'ndeki Yastık Deresi'ni Vali Tuncay Sonel ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ziyaret etti. Ters lalelerin yetiştiği alanının etkileyici güzelliğe sahip olduğunu söyleyen Vali Sonel, herkesin bu güzelliği görmeleri için çağrıda bulundu.

Vali Sonel, Tunceli bölgesinde yetişen ters lalelerin artık jandarma tarafından sıkı korumaya alındığını ifade ederek, Türkiyemiz'e özgü endemik bir bitki türü olan Ters laleleri jandarma ekiplerimiz ile doğa koruma ekiplerimizle bundan sonra daha sıkı koruyacağız. Ovacık İlçesi'nde 3 vatandaşımız bu ters laleleri doğal alanlarında köklerinden çıkararak götürmüşlerdi. Derhal tespit ederek gerekli idare para cezasını kestik. Ters laleler ülkemiz, Tunceli için ve gelecek nesillere aktarmak için çok önemli. Sunun için bundan sonra koruma önlemlerimiz daha sıkı ve denetleyici olacak dedi.

"BURALAR BİRKAÇ YIL ÖNCESİNE KADAR TERÖRİSTLERİN EYLEM YAPTIĞI YERLERDİ"

Vali Sonel, inceleme yaptığı ters lalelerin bulunduğu alan birkaç yıl öncesine kadar teröristlerin eylem alanı olduğuna dikkat çekerek, güvenlik güçlerinin yürüttüğü kapsamlı operasyonla bölge artık huzurhakim olduğunu belirtti.

Tunceli'nin huzur şehri olmasıyla turizmde önemli gelişmelerin yaşanacağını aktaran Vali Sonel, şunları söyledi:"Şu an bulunduğumuz bölge 2 bin rakımlı alan. Kutuderesi Vadisi'nin iç kesimlerinde bir yer. Buralar birkaç yıl öncesine kadar teröristlerin eylem yaptığı yerlerdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük kararlılığı, Sayın İçişleri Bakanımız'ın büyük destekleriyle kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarıyla Tunceli artık huzur şehri oldu. Huzur şehri ile birlikte Tunceli büyük bir değişim yaşanarak turist akınına uğradı. Ters laleleri her gün yüzlerce turist ziyaret ediyor. Bulunduğumuz alan vatandaşlar tarafından bilinmiyor. Burayı turizme açtık bundan sonra binlerce insan burayı ziyarete gelecek. Tunceli artık turizm ve spor şehridir. Terör artık yok huzur ve güven var. Munzur Dağları, Pülümür Vadisi, Mercan Dağları Munzur Vadisi, Tunceli'nin her köşesi ayrı bir güzellik yansıtıyor. Ters laleleri görmemek, dokunmamak büyük bir kayıp, gelip görsünler buraları bu güzellikleri herkes yaşasın istiyoruz."

6 Haziran günü, ters laleleri koparan 3 kişiye toplam 180 bin 489 TL idari para cezası verilmişti.

Türkiye'nin endemik bitki türleri arasında yer alan koruma altındaki ters laleler, yoğunlukla Tunceli, Hakkari ve Erzurum bölgelerinde yetişiyor. Mayıs ayının ortalarında açılan ters lalenin sadece 15 günlük ömrü var.
DHA
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