Kimliğini unutan öğrencilere polisten yardım
|15 Haziran 2019 22:33
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumunda polis ekipleri kimliğini unutan adaylara destek verdi. Nüfus Müdürlüğünde işlem yaptıran adaylar gidecekleri okullara bırakıldı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için üniversite adayları YKS'den yaklaşık 1,5 saat önce sınava girecekleri okulun önüne gelip beklemeye başladı. Adaylar, sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerin üzerindeki etiketler, adayların üzerinde bulunan metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı.
Sınav öncesi kimliklerini evde unutan üniversite adaylarının imdadına ise polis ekipleri yetişti. Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topalooğlu'nun talimatları doğrultusunda Tokat Valiliği İl Nüfus Müdürlüğü önünde resmi araçlar ile polis ekipleri bekledi. İl Nüfus Müdürlüğün'deki işlemlerini tamamlayan üniversite adayları polis otosuyla sınavlara girecekleri okullara bırakıldı.
Adaylar sınavda ter dökerken, yakınları da dışarıda başarıları için Kuran okuyup, dua etti.
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