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7 ayda 61 kilo verdi

 15 Haziran 2019 22:38
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7 ayda 61 kilo verdi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir sağlık yaşam merkezinde 7 ay boyunca sağlıklı beslenip, spor yapan Nursen Bakırdağ(61), 124 kilodan 63 kiloya düştü. 61 kilo veren Nursen Bakırdağ kendini hem daha genç hem de daha sağlıklı hissettiğini söyledi.

Ankara'da yaşayan, resim ve heykel sanatıyla ilgilenen Nursen Bakırdağ, 124 kiloya kadar çıkınca yürümekte ve hareket etmekte zorluk yaşamaya başladı. Dış görüntüsünden şikayet etmesi nedeniyle arkadaşlarıyla bile görüşemeyecek duruma gelen Nursen Bakırdağ, kendini eve kapattı. Sağlık sorunları yaşaması nedeniyle kilo vermeye karar veren Nursen Bakırdağ, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir sağlıklı yaşam merkezine başvurdu. Yaklaşık 7 ay bu merkezde yaşayan Nursen Bakırdağ, düzenli beslenip spor yaparak 61 kilo verdi. 124 kilodan 63 kiloya düşen Bakırdağ, kendini hem daha genç hem de daha sağlıklı hissettiğini söyledi.

Kilo vermek için ilk önce kendini buna inandırdığını söyleyen Nursen Bakırdağ, 2012 yılında kilo vermeyi denemeye başladım o dönem belli bir kiloya düştükten sonra ben kilo verememeye başladım. Bu arada ruhsal olarak yaşadığım bazı üzücü olaylarım oldu onun sonucunda daha da içime kapanarak kilo almaya başladım ve 124 kiloya kadar çıktım. 124 kiloya çıktığım zaman bu işin böyle olmayacağını çocuklarımla birlikte konuşarak karar verdik. Kampa geldim, buraya ilk geldiğimde zorlukla adım atıyordum. 3 adım atıp 10 dakika duvara tutunarak dinleniyordum ve ellerimde çocuklarımın gönderdiği bastonlar vardı. Buradaki parkurda yürümeye başladım 165 metrelik parkuru 15 dakikada ve çok dinlenerek yürüyordum. 2 ya da 3 defa oturmak zorunda kalıyordum sonra bunu kilo vererek 1 buçuk dakikaya kadar indirdim. İçimde kilo vermek için hep bir umut vardı, çaba göstermem gerektiğini kendime inandırdım ve büyük bir azimle hiç bıkıp usanmadan sadece kilo vermeye özlem duyarak spor yapmaya başladım dedi.

?KİLOLARIMDAN UTANDIĞIM İÇİN KİMSEYİ GÖRMEK İSTEMİYORDUMö

Fazla kilolarından dolayı evine kapandığını ve sosyal yaşantısından uzaklaştığını ifade eden Nursen Bakırdağ, Buraya gelmeden önce kilo durumumdan dolayı dışarı çıkmayı hiç istemiyordum hatta çoğu zaman evimin perdelerini kapatıyordum kimse beni rahatsız etmesin diye. Kimseyi görmek istemiyordum ve böyle bir sürecin içerisine girdim ama şimdi burada kilolarımı verdim ve mutluyum tekrar eskisi gibi aktif sosyal yaşantıma geri döneceğim. Kilomdan dolayı eve kapanmıştım arkadaşlarım beni öyle görsün istemedim ama onlar her seferinde telefonda 'Biz seni her halinle seviyoruz' diyorlardı. Arkadaşlarım bana öyle dedi diye o görüntümle onların karşısına çıkmaya utandım şimdi ise kendimle gurur duyuyorum diye konuştu.

?EN SON 20 YIL ÖNCE BU KİLODAYDIMö

Uzun yıllar boyunca fazla kilolarıyla mücadele ettiğini söyleyen Nursen Bakırdağ, yeniden sağlığına kavuştuğunu belirterek, Bu kadar kilo verince bende şaşırdım ölçümlerimi yaptığım zaman o kadar incelmeyi bende beklemiyordum. En son 20 yıl önce görmüştüm bu kiloyu, 20 yıldır hiç bu kadar zayıf olmamıştım. 20 yıl geriye sardım şimdi performansım ve sağlığım gayet iyi, çok mutluyum dedi.

BURAYA GELEN HERKES SAĞLIKLI BİR YAŞAMI HEDEFLİYOR

Sağlıklı yaşam merkezinin sahibi ve yaşam koçu Halil Kargulu, Nursen Bakırdağ'ın 7 aylık süreç içerisinde 61 kilo verdiğini belirterek, şöyle konuştu

?Bu kampın bir amacı var, herkes sağlıklı bir yaşam için, kaybettiği değerleri yeniden yaşamak, kendini sevmek, kendine değer vermek için burada bulunuyor. 34 farklı ülkeden insanlar geldi bugüne kadar buraya ve Türkiye'nin her şehrinden insan ağırlayabildik. Tabii burada insanların bulunma amacı belli. Burada sağlıklı yaşamı, sağlıklı beslenmeyi yaşamak için burada bulunuyorlar. Nursen Hanım, Ankara'dan geldi, 61 yaşında 61 kilo verdi bu müthiş bir başarı. Hayata yeninden başladı diyebiliriz.ö

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DHA
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