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Sınava alınmayınca giriş belgesini yırttı

85 bin 669 öğrencinin sınava girdiği İzmir'de, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi'nde sınava girecek olan bir kız öğrenci, binaya son giriş saati olan 10.00'u 8 dakika aştığı için merkeze alınmadı. Öfkelenen öğrenci, sınava giriş belgesini yırtıp, elindeki su şişesini atarak gözyaşlarına boğuldu ve sinir krizi geçirdi.
 15 Haziran 2019 22:43
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Sınava alınmayınca giriş belgesini yırttı

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2,5 milyon öğrencinin gireceği Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'de tüm Türkiye'de başladı. 85 bin 669 öğrencinin sınava girdiği İzmir'de, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi'nde sınava girecek olan bir kız öğrenci, binaya son giriş saati olan 10.00'u 8 dakika aştığı için merkeze alınmadı. Öfkelenen öğrenci, sınava giriş belgesini yırtıp, elindeki su şişesini atarak gözyaşlarına boğuldu ve sinir krizi geçirdi.

ÖSYM'nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ülke genelinde saat 10.15'te başladı. 2,5 milyon öğrencinin katıldığı sınav için nefesler tutuldu. 85 bin 669 öğrencinin sınava girdiği İzmir'de de tüm Türkiye'de olduğu gibi heyecanlı bekleyiş başladı. Uzun süredir sınava hazırlanan öğrenciler, velileriyle birlikte sınav merkezlerinde birkaç saat öncesinden hazır bulundu. İzmir'in en büyük kampüslerinden biri olan Ege Üniversitesi'nde de her yıl olduğu gibi bu yıl da uzun araç kuyrukları oluştu. Sınava girecekleri fakülte yerlerine ulaşan öğrenciler, velileriyle birlikte sınava alım saatini bekledi. Heyecan dolu bekleyişin ardından öğrenciler sınava giriş belgesi, kimlik ve ambalajsız su şişeleriyle sınava alınmaya başladı. Girişlerde takı, güneş gözlüğü, elektronik cihaz, cüzdan gibi eşyalarla ilgili detaylı arama yapıldı. Bazı öğrenciler eşyalarını velilerine teslim ederken, sınav yerine yalnız gelen öğrenciler ise eşyalarını okuldaki emanet noktalarına ücret karşılığında teslim etti. Sınava girişlerin ardından veliler için de stresli dakikalar başladı. Kimi veliler, yanlarında getirdikleri portatif sandalyelerde oturarak beklerken kimileri ise Kuran'ı Kerim okuyarak öğrencilere manevi destek oldu. Öte yandan sınava geç kalan öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi'nde sınava girecek olan bir kız öğrenci, binaya son giriş saati olan 10.00'u 8 dakika aştığı için merkeze alınmadı. Öfkelenen öğrenci, sınava giriş belgesini yırtıp, elindeki su şişesini atarak gözyaşlarına boğuldu ve sinir krizi geçirdi.

GERGİN DAKİKALAR BAŞLADI

Sınava girecek öğrencilerden Oğuzhan Çalgan ,Sınava okuldaki eğitim ile hazırlandım. Heyecanlı değilim, sakin kalmaya çalışıyorum. Tahminimce dört olmasa da iki yıllık bir bölümü tuttururum. Bilgisayar mühendisliğini hedefliyorum dedi. Öğrencilerden Alp Aksoy ise, Sınava çok çalıştım. İstanbul'da üniversite kazanmak istiyorum. Her gün program çalıştım. İnşallah kazanacağım. Pilotaj okumak istiyorum. Bugün saat 7.30'da kalktım, kahvaltımı yaptım ve heyecanla buraya geldim diye konuştu. Stresli öğrencilerden Yaren Şimşek, Bütün yıl dershaneye gittim, ders çalıştım ve denemeler çözdüm çok yoğun bir yıl oldu. İnşallah kazanacağım. Hacettepe Üniversitesi'nde iç mimarlık okumak istiyorum. Denemelerim oldukça iyi geçti. Gece heyecandan uyuyamadım ve erken kalktım. İlk kez sınava gireceğim ve heyecanla bekliyorum şeklinde konuştu. Velilerden Mevlana Şimşek ise, 50 yaşındayım ve ben de bir öğrenciyim okumanın yaşı olmaz. Kızıma güveniyorum. Ona destek vermek için bugün buradayım. Bütün çocuklar için hayırlısını diliyorum. Bizler de onlar kadar heyecanlıyız. Onlar bizlerden daha stresliler. Kızın bütün yıl dershaneye gitti, bol bol soru çözdü, arkadaşlarıyla etüt çalışması yaptı. İyi hazırlandığını düşünüyorum dedi.
DHA
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