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Pencereden düşen bebek hayatını kaybetti
Pencereden düşen bebek hayatını kaybetti
|15 Haziran 2019 22:58
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Karaman'da pencereden beton zemine düşerek ağır yaralanan bebek, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.
Olay, bugün öğle saatlerinde Başakşehir Mahallesi'nde bulunan toplu konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte geldiği dedesinin evinde ailesinden habersizce pencereye çıkan 9 aylık Oğuz Keskin, sinekliğe yaslanması sonucu 10 katlı apartmanın 2. katından yaklaşık 7 metre yüksekten beton zemine düştü. Ağır yaralanan bebek çağrılan ambulansla hemen Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından hava ambulansı ile Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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