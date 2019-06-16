Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı
|16 Haziran 2019 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Balıkesir, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Kars ve Ardahan çevreleri ile Mersin'in iç, Niğde'nin batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Kırıkkale, Zonguldak ve Çorum çevreleri ile Bilecik'in güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Kırıkkale ve Çorum çevreleri ile Bilecik'in güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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