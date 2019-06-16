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'İki taraftan birini seçme mecburiyetine karşıyım'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: 23 Haziran tarihinde İstanbulumuzda seçim var. Bu seçimlerin, sanki Türkiye iki kampa ayrılmış, iki taraftan birisini seçme mecburiyetindeymiş gibi takdimine kesinlikle karşıyım
 16 Haziran 2019 07:10
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'İki taraftan birini seçme mecburiyetine karşıyım'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "23 Haziran tarihinde İstanbulumuzda seçim var. Bu seçimlerin sanki Türkiye iki kampa ayrılmış, iki taraftan birini seçme mecburiyetindeymiş gibi takdimine kesinlikle karşıyım." dedi.

Karamollaoğlu, Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla Esenler Stadyumunda düzenlediği etkinlikte vatandaşlara hitap etti.

23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, "23 Haziran tarihinde İstanbulumuzda seçim var. Bu seçimlerin sanki Türkiye iki kampa ayrılmış, iki taraftan birini seçme mecburiyetindeymiş gibi takdimine kesinlikle karşıyım." diye konuştu.

Karamollaoğlu, seçmenin iki tarafa mahkum edilmesi gibi bir anlayışı asla kabul etmediklerini belirterek, "Çünkü Hakk'ı üstün tutan, Hak yolunda her türlü çabayı sarf eden, fedakarlıkta bulunan bir yol daha var." dedi.

İnsanı temel alan bir belediyecilik anlayışları olduğunu aktaran Karamollaoğlu, yolsuzluğun, usulsüzlüğün ve israfın kökü kazınmadan bunun gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

Karamollaoğlu, insanların hakların korunmasının önemine işaret ederek, "İstanbul ve İstanbulluların kalbi nasıl abat olur derseniz, stres şehirleri değil, huzur şehirleri inşa ederek olur. İşi ehline vererek bu kazanılır. Ayrımcılıkla partizanlık yapmayarak kazanılır. Kaynakları lüks ve şatafat için boşa harcamayarak bu kazanılır. İstanbulluların kalbini kazanmak için elbette diğer adayların bilinmesine, özellikle Saadet Partisi Adayı Necdet Bey'in de tanınmasına ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Halkımızın bu konuda vereceği karara itibara hazırız. Tek endişemiz bu seçimler yapılırken herhangi bir müdahalenin, hilenin olmamasıdır." değerlendirmelerinde bulundu.

- Etkinlikte İstanbul'un fethi sahnelendi

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan, dualarla anıldı. Grup Anadolu Gençlik ve Savaş Talha'nın da sahne aldığı etkinliklerde, mehter takımı gösteri yaptı.

Anadolu Gençlik Derneği sporcularının hazırladıkları gösterinin ardından İstanbul'un fethi sahnelendi.

Etkinliğe, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Başkanı Salih Turhan, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar ile Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu ile 81 il teşkilatından üyeler katıldı.
Anadolu Ajansı
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