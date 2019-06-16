Başkent'te sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Başkent'te sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda trafik kazaları meydana geldi
|16 Haziran 2019 07:35
|Yazdır
Ankara'da, akşam saatlerinde başlayan yağmur, etkisini arttırarak sağanağa dönüştü. Yaklaşık 2 saat süren şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Araçları ile yollarda olan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, su birikintisinin meydana geldiği yerlerde vidanjörler ile biriken suları tahliye ve tıkanan kanalizasyonları açmak için çalışma başlattı.
Kaygan yolda kamyon direğe vurdu
Yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yollardan biri de Çetin Emeç Bulvarı'ydı. Bulvar üzerinde Balgat istikametinde giden 20 YD 995 plakalı kamyon, kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasının direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda ağır hasar oluşurken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı
16 Haziran 2019 06:30
|Piercing'leri çıkaramayınca sınava alınmadı
15 Haziran 2019 23:08
|Sınava alınmayınca giriş belgesini yırttı
15 Haziran 2019 22:43
|7 ayda 61 kilo verdi
15 Haziran 2019 22:38
|Kimliğini unutan öğrencilere polisten yardım
15 Haziran 2019 22:33
|Doç. Dr. İlknur Karagöz, hayatını kaybetti
15 Haziran 2019 22:08
|Sınav merkezine son saniyede alkışlar arasında girdi
15 Haziran 2019 22:03
|Bir yıllık emekler bir dakikada heba oldu
15 Haziran 2019 21:58
|Milli Eğitim Müdüründen şoförüne 'kep' töreni
15 Haziran 2019 21:53
|28 yıllık arzuhalci, zamana direniyor
15 Haziran 2019 21:34