Havalimanında suikast planladılar

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı sırada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyerek itirafçı olan sanık E.E, ifadesinde, örgütsel yapılanmaya ilişkin bilgiler vererek, 15 Temmuz gecesine dair dikkati çekici beyanlarda bulundu. İşte öğretmenlik yapan E.E'nin ifadeleri:

HERKES VATAN EMNİYETE

(Darbe olacağına dair) söylentiler 2015'in sonu 2016 yılında vardı. Ben 15 Temmuz'da örgüt evindeydim. O saatte evde olmaması gereken emniyet imamı A.A. eve geldi. Çok telaşlıydı. Köprülerin kapatıldığına dair haberler geçerken, telefonuna sürekli mesaj geliyordu. Telefonunda "Tüm zümre başkanları resmi kıyafetle Vatan Emniyete gitsin' mesajını gördüm.

ERDOĞAN ORADAN ÇIKMASIN

"Askere (darbeci) karşı gelen polis memuru veya amirlerini gözaltına da alabilirsiniz." şeklinde ifadelerin emniyet personeline gönderildiğini aktaran sanık E.E, şunları kaydetti: "İlerleyen saatlerde A.A'nın tedirginliği daha da arttı. Bana bir mesaj gösterdi, atmadı ama kendi telefonundan gösterdi. Mesajda, 'Cumhurbaşkanı, Atatürk Havalimanı'na gelecek, kaç kişi harcarsanız harcayın ama oradan çıkmasın.' yazıyordu. Yani suikast... Yukarıdan ona böyle bir şey geldi. Mesaj Tango programı üzerinden geldi. Bana 'Bunu zümre başkanlarına gönderelim mi?' dedi. Ben de 'Bahsettiğiniz şey cinayet en başta ve bunun talimatını ver.' diyorsunuz. Kanaatimi söyledikten sonra gönderdi mi bilmiyorum. Böyle bir şey gerçekleşmediğine göre de göndermemiştir diye düşünüyorum. Havalimanında çok kuvvetli olduklarını biliyorum. Çünkü havalimanında halledilemeyen iş yoktu. Havalimanından bir bilgi 4 dakika içerisinde öğrenilirdi."

AYLAR ÖNCE BİLİYORLARDI

15 Temmuz kanlı darbe girişiminden yaklaşık 6 ay önce 27 Ocak 2016 günü yapılan gizli yazışmalar, örgüt üyelerinin, darbe girişiminden aylar önce haberdar olduğunu gösterdi. ByLock ID numaraları 477815 ve 340790 olan iki örgüt militanının gece saatlerinde yaptıkları görülen konuşmada, Militanlardan biri, kendisine bir başkası tarafından "Alttan yetişen subaylar var. Onlar çözer bu işi. Yoksa hukuk falan olmaz bu saatten sonra" dediğini belirtince diğer örgüt mensubunun "Hassas mevzular bunlar. Yüz yüze gelince konuşuruz. Burası da çok şey değil" demesi de dikkat çekiyor.

Sema ALİM DALGIÇ