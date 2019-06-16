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37 ildeki 72 maden lisansı iptal edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye çapındaki 72 maden lisansı iptal edildi
 16 Haziran 2019 09:05
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37 ildeki 72 maden lisansı iptal edildi

Genel Müdürlüğün ruhsat iptali uygulanmasına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 37 ildeki bazı şirket ve özel kişilere ait 72 maden lisansı, ruhsat bedelinin yatırılmaması, işletme ruhsatı ve madenin işletilmesi maddesine aykırı işlemler gibi nedenlerle iptal edildi.

Ruhsat iptallerine ilişkin kararlar, beyan edilen adreslerde ruhsat sahiplerine ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebliğ edildi.
Anadolu Ajansı
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