37 ildeki 72 maden lisansı iptal edildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye çapındaki 72 maden lisansı iptal edildi
|16 Haziran 2019 09:05
|Yazdır
Genel Müdürlüğün ruhsat iptali uygulanmasına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 37 ildeki bazı şirket ve özel kişilere ait 72 maden lisansı, ruhsat bedelinin yatırılmaması, işletme ruhsatı ve madenin işletilmesi maddesine aykırı işlemler gibi nedenlerle iptal edildi.
Ruhsat iptallerine ilişkin kararlar, beyan edilen adreslerde ruhsat sahiplerine ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebliğ edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yılın ilk çeyreğinde bin 101 yatırım teşvik belgesi
16 Haziran 2019 09:15
|EPDK 20 şirkete lisans verdi
16 Haziran 2019 09:10
|Rusya'nın bu defa bahanesi kalmayacak
16 Haziran 2019 08:55
|BTK'den RTÜK'e 'şikayet' için numara tahsisi
15 Haziran 2019 23:34
|Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında
15 Haziran 2019 22:23
|Drift atmanın cezasını ağır ödedi
15 Haziran 2019 21:44
|Ambulans helikopter kaymakam için havalandı
15 Haziran 2019 21:40
|Belediye YKS adaylarına araç tahsis etti
15 Haziran 2019 21:16
|TİGEM 249 tay satacak
15 Haziran 2019 21:12
|Dünyanın en ilginç mesleği 'Zamboni operatörlüğü'
15 Haziran 2019 20:27