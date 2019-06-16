Yılın ilk çeyreğinde bin 101 yatırım teşvik belgesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yılın ilk çeyreğinde bin 101 yatırım teşvik belgesi verildi
|16 Haziran 2019 09:15
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Bakanlığın, ocak-mart dönemi yatırım teşvik belgeleri listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yılın ilk çeyreğinde bin 101 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 28 milyar 702 milyon 68 bin 314 lira olarak hesaplandı. Söz konusu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 46 bin 753 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
Öte yandan bu dönemde 108 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.
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