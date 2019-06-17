Memur adayları, 3 kamu kurumunun ilana çıkmasını bekliyor
KPSS'ye giren adaylar Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'nın ilana çıkmasını bekliyor.
|17 Haziran 2019 10:04
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Daha önce 3 kamu kurumu, 2018 KPSS'ye giren adaylar arasından personel alımı yapılacağını açıklamıştı.
2019 yılı içerisinde;
Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin,
Sağlık Bakanlığı 12 bin,
Adalet Bakanlığı 11 bin 78,
personel alacağını duyurmuştu.
Ancak daha önce açıklamaları yapılmış olmasına rağmen, bürokratik işlemlerin yavaş yürümesi adayların tepkisine neden olmaktadır.
2018 KPSS'ye giren adaylar zaten alım sayısı az olduğu için, personel alacağını duyuran kamu kurumlarının bir an önce ilanlarını yayınlamalarını talep ediyor.
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