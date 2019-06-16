1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP Belediye Meclis Üyesi silahlı kavgada öldürüldü

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
 16 Haziran 2019 09:40
Yazdır
MHP Belediye Meclis Üyesi silahlı kavgada öldürüldü

İddiaya göre, Ramazan Y. (41) ve kardeşi Kerim Y. (43), aralarında husumet bulunan amca çocukları Mehmet (51) ve Mehmet Bezgen (26) ile sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada kavgaya sonradan dahil olan İsa Y, av tüfeği ile Mehmet ve Mehmet Bezgen'e ateş etti.

Yaralanan kuzenler, Güzelyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Bezgen (51), burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgada darp sonucu yaralanan 3 kişi ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi İsa Y. gözaltına alındı.

Öldürülen Mehmet Bezgen'in, MHP Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kırıkkale'de sele kapılan karı koca öldü
16 Haziran 2019 10:30		 Eski belediye başkanı kazada hayatını kaybetti
15 Haziran 2019 23:18
Pencereden düşen bebek hayatını kaybetti
15 Haziran 2019 22:58		 Mardin'de bıçaklı kavga: 22 yaralı
15 Haziran 2019 22:53
İmam oturduğu lojmanda ölü bulundu
15 Haziran 2019 22:28		 Tekirdağ'da trafik kazası: 18 yaralı
15 Haziran 2019 20:18
11 yaşındaki çocuğu kurtarmaya çalışırken boğuldu
15 Haziran 2019 20:06		 Karabük'te mantar zehirlenmesi şüphesi: 1 ölü
15 Haziran 2019 19:46
Polis eğitim merkezinin bahçesine 'drone' düştü
15 Haziran 2019 17:01		 Kapkaç şüphelisi komiserin elinden kurtulamadı
15 Haziran 2019 16:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Toplu sözleşmede kurumlar arası becayiş de görüşülmeli
8 anket şirketinin 23 Haziran tahmini
Havalimanında suikast planladılar
Ortak yayının ciddi etkileri olabilir
Belgeyle konuşan avantajlı olacak
Bakan Soylu: Onun üzerinden PKK İstanbul'a sızmaya çalışıyor
Sonar'ın 23 Haziran anketi: İmamoğlu 5.6 puan önde
MHP Belediye Meclis Üyesi silahlı kavgada öldürüldü
Rusya'nın bu defa bahanesi kalmayacak
'Yolumuza engel çıkaran sandıkta cevabını alacak'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
faranjit 4
sınıfta kalırsan seni zorla evlendiririz 2
toronto raptors 2
bizim medya imamoğlu aleyhinde uydurma haberler yapıyor 1
kendini davet ettirmek 2
koyverdin gittin beni 1
17.06.2019 anadolu efes vs fenerbahce maçı 1
benin 1
kozmopolit 1
Mutfağı yaşam alanı olarak seçmek 1
SON İLANLAR
İzmir Konak SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar 5 İşçi Alacak
Bursa Gemlik İnş 11 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 13 İşçi Alacak
Kırklareli İnece Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Ege Et Mamülleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam