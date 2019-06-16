Sonar'ın 23 Haziran anketi: İmamoğlu 5.6 puan önde
|16 Haziran 2019 09:39
|Yazdır
Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili yaptıkları son anketin sonucunu, Twitter hesabından açıkladı.
Bayrakçı'nın paylaştığı verilere göre CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 53.3, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın oyu ise yüzde 46.7 olarak belirlendi.
Diğer adayların oy oranı da yüzde 0.9 oldu.
Diğer taraftan, AK Parti'nin 23 Haziran için yanlış bir kampanya yürüttüğünü savunan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz 31 Mart'ta AK Parti'ye oy verenlerin sandığa götürülmesinde zorlanılacağı görüşünde. Gazete Duvar'da yer alan röportajında, seçim sonucu için iddialı bir tahminde bulundu Özkiraz, "Benim açımdan Binali Yıldırım'ın açık ara değil 1-2 puanla kaybetmesi sürpriz olur. Daha ciddi bir fark olmasını bekliyorum" dedi.
ORC Araştırma şirketi ise dün yaptığı açıklamada Binali Yıldırım'ın az bir farkla da olsa yarışı önde tamamlayacağını belirtmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Pakdemirli: Meyve-sebze fiyatları düşüyor
16 Haziran 2019 11:11
|Bakan Kurum'dan G20'de 'Türkiye'de yatırım' çağrısı
16 Haziran 2019 10:22
|8 anket şirketinin 23 Haziran tahmini
16 Haziran 2019 09:49
|'Yolumuza engel çıkaran sandıkta cevabını alacak'
16 Haziran 2019 08:00
|Belgeyle konuşan avantajlı olacak
16 Haziran 2019 07:30
|'Adaylar nasıl bir İstanbul düşlediklerini anlatsınlar'
16 Haziran 2019 07:25
|Ortak yayının ciddi etkileri olabilir
16 Haziran 2019 07:20
|Bakan Soylu: Onun üzerinden PKK İstanbul'a sızmaya çalışıyor
16 Haziran 2019 07:15
|'İki taraftan birini seçme mecburiyetine karşıyım'
16 Haziran 2019 07:10
|AK Parti'den İstanbul için 200 bin müşahit
16 Haziran 2019 07:00