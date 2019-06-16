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Sonar'ın 23 Haziran anketi: İmamoğlu 5.6 puan önde

23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığı seçimlerine ilişkin Sonar şirketinin anketine göre, CHP'li Ekrem İmamoğlu, yüzde 5.6 farkla AK Partili rakibi Binali Yıldırım'ın önünde yer alıyor.
 16 Haziran 2019 09:39
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Sonar'ın 23 Haziran anketi: İmamoğlu 5.6 puan önde

Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili yaptıkları son anketin sonucunu, Twitter hesabından açıkladı.

Bayrakçı'nın paylaştığı verilere göre CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 53.3, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın oyu ise yüzde 46.7 olarak belirlendi.

Diğer adayların oy oranı da yüzde 0.9 oldu.

Diğer taraftan, AK Parti'nin 23 Haziran için yanlış bir kampanya yürüttüğünü savunan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz 31 Mart'ta AK Parti'ye oy verenlerin sandığa götürülmesinde zorlanılacağı görüşünde. Gazete Duvar'da yer alan röportajında, seçim sonucu için iddialı bir tahminde bulundu Özkiraz, "Benim açımdan Binali Yıldırım'ın açık ara değil 1-2 puanla kaybetmesi sürpriz olur. Daha ciddi bir fark olmasını bekliyorum" dedi.

ORC Araştırma şirketi ise dün yaptığı açıklamada Binali Yıldırım'ın az bir farkla da olsa yarışı önde tamamlayacağını belirtmişti.
Memurlar.Net
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