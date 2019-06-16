8 anket şirketinin 23 Haziran tahmini
|16 Haziran 2019 09:49
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23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir belediyesi Başkanlığı seçimlerine 1 hafta kaldı.
Bu akşam Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu TV ekranlarında karşı karşıya gelecek. Bu programın, İstanbul için kararını verecek seçmenler üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Diğer taraftan, 16 Haziran 2019 (bugün) itibariyle, 23 Haziran seçimlerine yönelik olarak 8 anket şirketi veri açıkladı. Bu şirketlerden bir kısmı bir anket çalışmasında önemli olan katılımcı sayısı gibi bilgileri de paylaştı. Ancak bazıları hiçbir detay paylaşmadı. Örneğin Sonar sadece oran açıkladı.
İşte bugüne değin veri açıklayan 8 anket şirketinin açıkladığı veriler
Grafik kaynağı: @Berstats
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