MSB'den 'Babalar Günü' videosu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Babalar Günü'nü, görevi başındaki askerlerin yer aldığı video ile kutladı.

MSB'nin Twitter adresinde paylaşılan 2 dakikalık videoda, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı, görev başındaki askerlerin görüntüleri yer aldı.

Videoda, siperde kamufle olan bir komando, "Başta kahraman şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum", bir denizaltında görevli asker ise "En güzel duygularımızın bir parçası, varoluşumuzun nedeni babalarımızın bu anlamlı günde Babalar Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Videoda, farklı birimlerde görev yapan çok sayıda asker de Babalar Günü'nü kutlarken, videonun sonunda sınır hattında görev yapan askerler, açtıkları dev Türk bayrağı ile Babalar Günü'nü kutladı.