MSB'den 'Babalar Günü' videosu
|16 Haziran 2019 10:25
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Babalar Günü'nü, görevi başındaki askerlerin yer aldığı video ile kutladı.
MSB'nin Twitter adresinde paylaşılan 2 dakikalık videoda, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı, görev başındaki askerlerin görüntüleri yer aldı.
Videoda, siperde kamufle olan bir komando, "Başta kahraman şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum", bir denizaltında görevli asker ise "En güzel duygularımızın bir parçası, varoluşumuzun nedeni babalarımızın bu anlamlı günde Babalar Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz" ifadelerini kullandı.
Videoda, farklı birimlerde görev yapan çok sayıda asker de Babalar Günü'nü kutlarken, videonun sonunda sınır hattında görev yapan askerler, açtıkları dev Türk bayrağı ile Babalar Günü'nü kutladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Doğu Anadolu'daki 3 ilde sağanak bekleniyor
16 Haziran 2019 10:51
|Kara yollarında durum
16 Haziran 2019 09:25
|Başkent'te sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi
16 Haziran 2019 07:35
|Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı
16 Haziran 2019 06:30
|Piercing'leri çıkaramayınca sınava alınmadı
15 Haziran 2019 23:08
|Sınava alınmayınca giriş belgesini yırttı
15 Haziran 2019 22:43
|7 ayda 61 kilo verdi
15 Haziran 2019 22:38
|Kimliğini unutan öğrencilere polisten yardım
15 Haziran 2019 22:33
|Doç. Dr. İlknur Karagöz, hayatını kaybetti
15 Haziran 2019 22:08
|Sınav merkezine son saniyede alkışlar arasında girdi
15 Haziran 2019 22:03