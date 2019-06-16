Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kırıkkale'de sele kapılan karı koca öldü
Sulakyurt ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan çift, yaşamını yitirdi
|16 Haziran 2019 10:30
|Yazdır
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan karı koca hayatını kaybetti.
Ayvatlı köyünde yaşayan Mehmet (55) ile eşi Fatma Öztürk (50), Danacı köyü yolu yakınlarındaki mandıralarında büyükbaş hayvanlarına baktıkları sırada, kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.
Durumu gören vatandaşlar, jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Servis, AFAD, jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Öztürk çiftinin cesedi, mandıranın 2 kilometre uzağındaki, Çankırı'ya bağlı Karallı köyü yakınlarında bulundu.
Cesetler otopsi yapılmak üzere Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, çifte ait 35 büyükbaş hayvan da sele kapılarak telef oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MHP Belediye Meclis Üyesi silahlı kavgada öldürüldü
16 Haziran 2019 09:40
|Eski belediye başkanı kazada hayatını kaybetti
15 Haziran 2019 23:18
|Pencereden düşen bebek hayatını kaybetti
15 Haziran 2019 22:58
|Mardin'de bıçaklı kavga: 22 yaralı
15 Haziran 2019 22:53
|İmam oturduğu lojmanda ölü bulundu
15 Haziran 2019 22:28
|Tekirdağ'da trafik kazası: 18 yaralı
15 Haziran 2019 20:18
|11 yaşındaki çocuğu kurtarmaya çalışırken boğuldu
15 Haziran 2019 20:06
|Karabük'te mantar zehirlenmesi şüphesi: 1 ölü
15 Haziran 2019 19:46
|Polis eğitim merkezinin bahçesine 'drone' düştü
15 Haziran 2019 17:01
|Kapkaç şüphelisi komiserin elinden kurtulamadı
15 Haziran 2019 16:49