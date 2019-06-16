YKS'de evrağını unutan öğrencinin yardımına polis yetişti
|16 Haziran 2019 10:59
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Sakarya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu için adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı. Sınav salonlarının kapıları ise saat 10.00'da kapatılarak, bu saatten sonra gelenler içeri alınmadı.
YKS ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için üniversite adayları, saatler öncesinden sınava girecekler okulların önlerine gelip beklemeye başladı. Adaylar, sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara alındı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerindeki etiketler alınırken adaylar üzerindeki metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı.
ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen YKS ikinci oturumuna Erenler ilçesi Ali Dilmen Anadolu Lisesinde girecek olan ve evrağını unutan bir öğrencinin yardımına ise lisede görevli polisler yetişti. Kapıların kapanmasına saniyeler kala okulun bahçesine koşarak gelen polis, evrağı kendi elleriyle sınava girecek öğrenciye teslim etti.
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