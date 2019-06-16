Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
|16 Haziran 2019 11:08
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yaklaşık 200 bin kamu işçisinin zam pazarlığı öncesinde bir araya geldi.
Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı için geldikleri İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşen Selçuk ve Atalay'ın gündemini, kamu işçilerinin 2019-2020 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmeleri oluşturdu.
Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ile Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar'ın da hazır bulunduğu görüşmede, 2019 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünün yol haritası ele alındı.
- Diğer sözleşmeleri de ilgilendiriyor
Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmelerinin yürürlük süreleri dolmuştu.
İşçi kesimini temsilen "yetkili konfederasyon" olarak hükümetle masaya oturacak Türk-İş, bünyesindeki "Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu"nu toplayıp, talepleri konusunda görüş alışverişinde bulunmuştu.
Kamu işçileriyle ilgili söz konusu Toplu İş Sözleşmeleri, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu sözleşmelerin çerçevelerini de belirlemesi açısından da önem taşıyor.
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