1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Pakdemirli: Meyve-sebze fiyatları düşüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Tek tek meyve-sebzenin fiyatlarına bakıyoruz. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki meyve-sebze fiyatları düşüyor
 16 Haziran 2019 11:11
Yazdır
Bakan Pakdemirli: Meyve-sebze fiyatları düşüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tohumdan çatala kadar olan zincirde herkes mutlaka hakkaniyetle payını alacak." dedi.

Pakdemirli, İstanbul Yaş Meyve Sebze ve Bostan Komisyoncuları Derneği (İSMEYDER) üyeleri ile Bayrampaşa Hali'nde bir araya geldi.

Sabah namazını hal esnafı ile kılan Pakdemirli, halde incelemelerde bulundu ve ürünlerin yüklenişi sırasında esnafa yardım etti.

Bayrampaşa Hali'nde esnafı tek tek ziyaret eden Pakdemirli, esnafın görüş ve taleplerini dinledi, halde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Pakdemirli, ziyarete ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, halde meyve-sebze fiyatlarına ilişkin bilgi aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tek tek meyve-sebzenin fiyatlarına bakıyoruz. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki meyve-sebze fiyatları düşüyor. İstanbul büyük bir pazar... Türkiye'nin hal ticaretinin önemli miktarı da Bayrampaşa Hali'nde dönüyor. Ticaretin hızı açısından burada ciddi bir alışveriş var.

Bundan sonra da hep birlikte oturup bu işlerin hepsini konuşacağız. Tohumdan çatala kadar olan zincirde herkes mutlaka hakkaniyetle payını alacak. Bu hakkaniyetli pay içerisinde de herkes yaptığı ticaretten günün sonunda parasını kazanıp evine mutlu gidecek."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Ne zaman oylar masanın üzerine çıktı o zaman hile başladı'
16 Haziran 2019 13:29		 Çamlıca Kulesi'nde test çalışmaları yıl sonunca başlıyor
16 Haziran 2019 12:59
Bahçeli: Emaneti Binali Yıldırım'a teslim etme arzusundayız
16 Haziran 2019 12:31		 Bakan Dönmez'den G20'de 'yenilenebilir' vurgusu
16 Haziran 2019 12:11
Siyasette 'Baba'sız 4 yıl
16 Haziran 2019 11:16		 Bakan Kurum'dan G20'de 'Türkiye'de yatırım' çağrısı
16 Haziran 2019 10:22
8 anket şirketinin 23 Haziran tahmini
16 Haziran 2019 09:49		 Sonar'ın 23 Haziran anketi: İmamoğlu 5.6 puan önde
16 Haziran 2019 09:39
'Yolumuza engel çıkaran sandıkta cevabını alacak'
16 Haziran 2019 08:00		 Belgeyle konuşan avantajlı olacak
16 Haziran 2019 07:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:58 - Kimliğinde fotoğraf olmayan öğrenciye polisten destek13:55 - Şırnakta etkisiz hale getirilen teröristler arananlar listesinde çıktı13:40 - Kadın sürücü kalp krizi geçiren yolcuyu kurtardı13:35 - Şırnak şehidi uzman çavuşken teğmenliğe yükselmişti13:29 - 'Ne zaman oylar masanın üzerine çıktı o zaman hile başladı'13:19 - 'Kaç Saat Oldu?' yöneticisinden itiraf: Almanya'dan yönetiliyor12:59 - Çamlıca Kulesi'nde test çalışmaları yıl sonunca başlıyor12:54 - Meteoroloji marmara için uyardı12:45 - Yozgat'ta sağanak ve sel...600 tavuk telef oldu12:38 - Kapadokya'da 17 yapının yıkımı için kararı
12:31 - Bahçeli: Emaneti Binali Yıldırım'a teslim etme arzusundayız12:25 - Tekerlekli evi 'imar barışından faydalansın' istiyor12:15 - En çok 'sera yatırımı' teşviği alan ilimiz12:11 - Bakan Dönmez'den G20'de 'yenilenebilir' vurgusu11:59 - Türk savunma sanayisinin 'sessiz' gücü11:55 - Bolu'da doktor ve hemşirenin darbedildiği iddiası11:43 - Sınava cezaevi ring aracı ve polis otosuyla yetiştiler11:37 - 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 1 şehit
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
8 anket şirketinin 23 Haziran tahmini
Toplu sözleşmede kurumlar arası becayiş de görüşülmeli
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek
Sonar'ın 23 Haziran anketi: İmamoğlu 5.6 puan önde
Havalimanında suikast planladılar
Ortak yayının ciddi etkileri olabilir
Bakan Soylu: Onun üzerinden PKK İstanbul'a sızmaya çalışıyor
Belgeyle konuşan avantajlı olacak
Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
Öğretmenin duyarlılığı dramı ortaya çıkardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yan apartmana çarşaflı kadının hırsız olarak girmesi 1
her yemeği çatalla yeme nezaketi 3
Çatalla çorba içmek 3
kedi 4
Mutfaktaki son dokunuşun sahibi sarı bez 8
15.06.2019 fenerbahce vs anadolu efes maçı 7
ekrem imamoğlu 3
kozmopolit 1
çam balı 1
sınıfta kalırsan seni zorla evlendiririz 1
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bitlis Eren Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Konak SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar 5 İşçi Alacak
Bursa Gemlik İnş 11 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 13 İşçi Alacak
Kırklareli İnece Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam