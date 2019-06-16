Bakan Pakdemirli: Meyve-sebze fiyatları düşüyor
|16 Haziran 2019 11:11
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tohumdan çatala kadar olan zincirde herkes mutlaka hakkaniyetle payını alacak." dedi.
Pakdemirli, İstanbul Yaş Meyve Sebze ve Bostan Komisyoncuları Derneği (İSMEYDER) üyeleri ile Bayrampaşa Hali'nde bir araya geldi.
Sabah namazını hal esnafı ile kılan Pakdemirli, halde incelemelerde bulundu ve ürünlerin yüklenişi sırasında esnafa yardım etti.
Bayrampaşa Hali'nde esnafı tek tek ziyaret eden Pakdemirli, esnafın görüş ve taleplerini dinledi, halde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Pakdemirli, ziyarete ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, halde meyve-sebze fiyatlarına ilişkin bilgi aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Tek tek meyve-sebzenin fiyatlarına bakıyoruz. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki meyve-sebze fiyatları düşüyor. İstanbul büyük bir pazar... Türkiye'nin hal ticaretinin önemli miktarı da Bayrampaşa Hali'nde dönüyor. Ticaretin hızı açısından burada ciddi bir alışveriş var.
Bundan sonra da hep birlikte oturup bu işlerin hepsini konuşacağız. Tohumdan çatala kadar olan zincirde herkes mutlaka hakkaniyetle payını alacak. Bu hakkaniyetli pay içerisinde de herkes yaptığı ticaretten günün sonunda parasını kazanıp evine mutlu gidecek."
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