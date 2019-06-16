1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Havayı kirletenlere son 1,5 yılda 15,5 milyon lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 2018'de hava kirliliği konusunda 47 bin 375 denetim yapılmıştır. Hava kirliliği ile ilgili 311 tesise 12 milyon 25 bin 598 lira idari yaptırım uygulanmıştır
 16 Haziran 2019 11:20
Yazdır
Havayı kirletenlere son 1,5 yılda 15,5 milyon lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hava kirliliği konusunda geçen yıl 47 bin 375 denetimde 311 tesise 12 milyon 25 bin 598 lira, bu yıl 14 bin 622 denetimde 74 tesise 3 milyon 403 bin 963 lira idari yaptırım uygulandığını bildirdi.

Kurum, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in "Emisyon ölçüm sistemi vasıtası ile takip edilen yerlerde kurallara uygun olmadığı belirlenen işletme ve kuruluş sayısı ile kesilen ceza tutarlarına" ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında "sürekli emisyon ölçüm sistemi" kurma zorunluluğu olan 296 tesis ve 680 baca bulunduğunu belirten Kurum, bu tesislerde sistemin kurulması ve verilerin aktarılmasına yönelik işlemlerin Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütüldüğünü ifade etti.

Bakan Kurum, ülke genelinde 2018 yılında hava kirliliği konusunda 47 bin 375 denetimde 311 tesise 12 milyon 25 bin 598 lira, bu yıl ise 14 bin 622 denetimde 74 tesise 3 milyon 403 bin 963 lira idari yaptırım uygulandığını kaydetti.

- "Sürekli eğitim sağlanmalıdır"

CHP'li Gürer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yaşanabilir bir dünyanın, doğayı kirletmeden mümkün olabileceğine işaret etti.

Kanuna gerek kalmadan herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Gürer, şöyle devam etti:

"Su kaynaklarını ve havayı kirletmeden, oksijen kaynağı ormanları tüketmeden yaşamayı öğrenmeliyiz. Halen kuruluşların baca gazları ile salınım sağlayan, dünyayı kirleten gazların, kirleticilerin varlığı kaygı verici. Cezaların caydırıcı olmaması yanında bu tür yerlerin sorunlarını gidermeden faaliyetlerini sürdürmesi korkutucu. Rant uğruna insan ve canlı yaşamı risk altına giriyor. Yapılan denetimlerin yanında bu konuda sürekli eğitim sağlanmalıdır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kapadokya'da 17 yapının yıkımı için kararı
16 Haziran 2019 12:38		 Yılın ilk çeyreğinde bin 101 yatırım teşvik belgesi
16 Haziran 2019 09:15
EPDK 20 şirkete lisans verdi
16 Haziran 2019 09:10		 37 ildeki 72 maden lisansı iptal edildi
16 Haziran 2019 09:05
Rusya'nın bu defa bahanesi kalmayacak
16 Haziran 2019 08:55		 BTK'den RTÜK'e 'şikayet' için numara tahsisi
15 Haziran 2019 23:34
Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında
15 Haziran 2019 22:23		 Drift atmanın cezasını ağır ödedi
15 Haziran 2019 21:44
Ambulans helikopter kaymakam için havalandı
15 Haziran 2019 21:40		 Belediye YKS adaylarına araç tahsis etti
15 Haziran 2019 21:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:40 - Kadın sürücü kalp krizi geçiren yolcuyu kurtardı13:35 - Şırnak şehidi uzman çavuşken teğmenliğe yükselmişti13:29 - 'Ne zaman oylar masanın üzerine çıktı o zaman hile başladı'13:19 - 'Kaç Saat Oldu?' yöneticisinden itiraf: Almanya'dan yönetiliyor12:59 - Çamlıca Kulesi'nde test çalışmaları yıl sonunca başlıyor12:54 - Meteoroloji marmara için uyardı12:45 - Yozgat'ta sağanak ve sel...600 tavuk telef oldu12:38 - Kapadokya'da 17 yapının yıkımı için kararı12:31 - Bahçeli: Emaneti Binali Yıldırım'a teslim etme arzusundayız12:25 - Tekerlekli evi 'imar barışından faydalansın' istiyor
12:15 - En çok 'sera yatırımı' teşviği alan ilimiz12:11 - Bakan Dönmez'den G20'de 'yenilenebilir' vurgusu11:59 - Türk savunma sanayisinin 'sessiz' gücü11:55 - Bolu'da doktor ve hemşirenin darbedildiği iddiası11:43 - Sınava cezaevi ring aracı ve polis otosuyla yetiştiler11:37 - 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 1 şehit11:35 - Metina ve Kandil'de 7 terörist etkisiz hale getirildi11:31 - Gençlerin günde ortalama 2 saat 13 dakikası internette geçiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
8 anket şirketinin 23 Haziran tahmini
Toplu sözleşmede kurumlar arası becayiş de görüşülmeli
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek
Sonar'ın 23 Haziran anketi: İmamoğlu 5.6 puan önde
Havalimanında suikast planladılar
Ortak yayının ciddi etkileri olabilir
Bakan Soylu: Onun üzerinden PKK İstanbul'a sızmaya çalışıyor
Belgeyle konuşan avantajlı olacak
Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
Öğretmenin duyarlılığı dramı ortaya çıkardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rabia naz vatan 2
cory higgins 1
Mutfaktaki son dokunuşun sahibi sarı bez 8
yan apartmana çarşaflı kadının hırsız olarak girmesi 1
Kedilerin kontrolsüz üremesi 3
ekrem imamoğlu 3
n'apim tabiatım böyle 1
babalar günü 1
sakarya'da geç kalan öğrenciyi sınava yetiştiren polis 2
her yemeği çatalla yeme nezaketi 3
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bitlis Eren Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Konak SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar 5 İşçi Alacak
Bursa Gemlik İnş 11 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 13 İşçi Alacak
Kırklareli İnece Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam