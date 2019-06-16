1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Limonlar depoda çürüdü fiyatlar arttı

Akdeniz Bölgesi'nde hasat dönemindeki yoğun yağışlar nedeniyle nemli halde sandıklanmak zorunda kalınan limonun muhafaza edildiği Kapadokya'daki yer altı depolarında erken çürümeye başlaması, fiyatların yükselmesine neden oldu
 16 Haziran 2019 11:28
Yazdır
Limonlar depoda çürüdü fiyatlar arttı

Akdeniz Bölgesi'nde hasat döneminde etkili olan yağışlar nedeniyle Kapadokya'daki kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında nemli olarak kasalanmak zorunda kalan limonun çürümeye başlaması, ürünün fiyatını artırdı.

Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen yaklaşık 115 bin ton limon, Nevşehir'in Kavak ve Ortahisar beldelerinde yer altına oyularak yapılan, ortam koşulları sayesinde limonun kalın kabuklarının incelip, sulanarak lezzetli hale gelmesini sağlayan kayadan oyma doğal depolara sevk ediliyor.

Bu yıl hasat dönemindeki etkili yağışlar, binlerce ton limonun nemli olarak depolanmasına yol açtı. Limonun nemli olarak depolanması erken çürümesine ve fiyatların artmasına neden oldu.

Bölgedeki depolarda işçiler tarafından hummalı bir şekilde sürdürülen çalışmada, kasalar tek tek açılıp çürükler ayıklanıyor. İşçilerce yıkanıp silinen sağlam limonlar, yeniden kasalara konularak iç ve dış piyasaya sunuluyor.

Kavak beldesindeki depo işletmecilerinden Yavuz Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depoda ortalama 9 ay muhafaza edilebilen limonun nemli paketlenmesinin erken çürümeye yol açtığını, ortaya çıkan ürün kaybının da fiyatları etkilediğini belirterek, "Bu işin maliyeti ağır ve işçiliği zor. Çürümenin artması fiyatları etkiliyor. Limonun depo çıkış kilogram fiyatı 6 lira." dedi.

- Depolarda yüzde 30 fire

Depoya gelen ürünün yaklaşık yüzde 30'unun çürüdüğüne dikkati çeken Önal, "Hasat döneminde aşırı yağış olduğunda yatak limonlarda sorun oluştu. Yağış nedeniyle hem hasat az oldu hem de çürümeye yol açtı. Normal dönemlerde bölgedeki doğal depolara 7-8 milyon sandık limon giriyordu, bu yıl 5 milyon civarında sandık girişi oldu. Fire yüzde 10 civarındayken bu yıl yüzde 30'a çıktı." diye konuştu.

Önal, çürükleri ayıklanarak yeniden kasalanan limonların yüzde 70'inin iç piyasaya, kalan kısmının ise Rusya, Romanya, Ukrayna ve Irak başta olmak üzere farklı ülkelere gönderildiğini söyledi.

Depo sahiplerinden Ali Taşkın ise hasat dönemindeki aşırı yağışların üreticiyi olumsuz etkilediğine işaret ederek, "Çürüme olur ancak bu yıl çok daha fazla oldu, üreticinin mağdur olması verimin düşmesi maliyete yansıyor, fiyatlar da etkileniyor." ifadelerini kullandı.

Depodaki limonların temizlenmesi çalışmasına katılan işçilerden Ayşe Yaman ise uzun yıllardan beri çalıştığı kayadan oyma depolarda ilk kez bu denli yoğun bir çürümeye karşı mücadele yürüttüklerini anlattı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kadın sürücü kalp krizi geçiren yolcuyu kurtardı
16 Haziran 2019 13:40		 Şırnak şehidi uzman çavuşken teğmenliğe yükselmişti
16 Haziran 2019 13:35
Meteoroloji marmara için uyardı
16 Haziran 2019 12:54		 Yozgat'ta sağanak ve sel...600 tavuk telef oldu
16 Haziran 2019 12:45
Tekerlekli evi 'imar barışından faydalansın' istiyor
16 Haziran 2019 12:25		 Sınava cezaevi ring aracı ve polis otosuyla yetiştiler
16 Haziran 2019 11:43
Doğu Anadolu'daki 3 ilde sağanak bekleniyor
16 Haziran 2019 10:51		 MSB'den 'Babalar Günü' videosu
16 Haziran 2019 10:25
Kara yollarında durum
16 Haziran 2019 09:25		 Başkent'te sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi
16 Haziran 2019 07:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:55 - Şırnakta etkisiz hale getirilen teröristler arananlar listesinde çıktı13:40 - Kadın sürücü kalp krizi geçiren yolcuyu kurtardı13:35 - Şırnak şehidi uzman çavuşken teğmenliğe yükselmişti13:29 - 'Ne zaman oylar masanın üzerine çıktı o zaman hile başladı'13:19 - 'Kaç Saat Oldu?' yöneticisinden itiraf: Almanya'dan yönetiliyor12:59 - Çamlıca Kulesi'nde test çalışmaları yıl sonunca başlıyor12:54 - Meteoroloji marmara için uyardı12:45 - Yozgat'ta sağanak ve sel...600 tavuk telef oldu12:38 - Kapadokya'da 17 yapının yıkımı için kararı12:31 - Bahçeli: Emaneti Binali Yıldırım'a teslim etme arzusundayız
12:25 - Tekerlekli evi 'imar barışından faydalansın' istiyor12:15 - En çok 'sera yatırımı' teşviği alan ilimiz12:11 - Bakan Dönmez'den G20'de 'yenilenebilir' vurgusu11:59 - Türk savunma sanayisinin 'sessiz' gücü11:55 - Bolu'da doktor ve hemşirenin darbedildiği iddiası11:43 - Sınava cezaevi ring aracı ve polis otosuyla yetiştiler11:37 - 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 1 şehit11:35 - Metina ve Kandil'de 7 terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
8 anket şirketinin 23 Haziran tahmini
Toplu sözleşmede kurumlar arası becayiş de görüşülmeli
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek
Sonar'ın 23 Haziran anketi: İmamoğlu 5.6 puan önde
Havalimanında suikast planladılar
Ortak yayının ciddi etkileri olabilir
Bakan Soylu: Onun üzerinden PKK İstanbul'a sızmaya çalışıyor
Belgeyle konuşan avantajlı olacak
Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
Öğretmenin duyarlılığı dramı ortaya çıkardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cory higgins 1
kuru soğuk 1
n'apim tabiatım böyle 1
15.06.2019 fenerbahce vs anadolu efes maçı 7
17.06.2019 anadolu efes vs fenerbahce maçı 1
kedi 4
ebebek 1
ekrem imamoğlu 3
yan apartmana çarşaflı kadının hırsız olarak girmesi 1
babalar günü 1
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bitlis Eren Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Konak SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar 5 İşçi Alacak
Bursa Gemlik İnş 11 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 13 İşçi Alacak
Kırklareli İnece Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam