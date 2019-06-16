Tekerlekli evi 'imar barışından faydalansın' istiyor
|16 Haziran 2019 12:25
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İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşayan Umut Konak, "imara aykırı" olduğu gerekçesiyle belediye tarafından mühürlenen tekerlekli evinin imar barışından faydalanmasını talep ediyor.
Toplam 55 metrekare alana sahip prefabrik yapı inşa eden Konak, daha sonra bunu tekerlekli hale dönüştürüp römorkla Atatürk Mahallesi Arvalya mevkisindeki arsasına getirdi.
Evi, ticaret ve ikamet için kullanmayı amaçlayan Konak, geçen sene de tekerlekli evi yol kenarındaki arazisine taşıdı.
Umut Konak, tekerlekli evinin "imar barışı"ndan faydalanması için 16 Ekim 2018'de sistem üzerinden başvuru yaptı. Başvuru belgesiyle Selçuk Belediyesine müracaat eden Konak'ın talebi kabul edilmedi.
Birkaç gün sonra bölgeye giden Selçuk Belediyesi ekipleri, tekerlekli evi, imar kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle mühürledi. Daha sonra da arsa ve tekerlekli evin sahibi olarak gözüken Konak'ın babası Durdu Mehmet Konak hakkında "imar kirliliğine neden olmak" suçlamasıyla dava açıldı.
Umut Konak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekerlekli evi ikamet etmek ve yol kenarında ürün satmak amacıyla yaptıklarını söyledi.
İmar barışından yararlanmak amacıyla girişimde bulunduklarını dile getiren Konak, şöyle konuştu:
"Bu yapı 2015'te inşa edildi ve geçen yıl buraya getirdik. Bize bu evi burada yeni inşa etmiş gibi davrandılar. Belediye ekipleri tekerlekli evi 'imar dışı' diyerek mühürlediler. 'Tekerlekli bile olsa yapı statüsüne girer' dediler. Tekerlekli eve ilişkin yapı kayıt belgemiz de var ancak belediye kabul etmiyor. Selçuk Belediyesi yapı olarak görüyorsa 'imar barışı' belgemizi kabul etmesi gerekiyor. Biz burada yaşamak istiyoruz."
Umut Konak, başvurunun kabul edilmesi için dava açacaklarını söyledi.
Konak'ın babası Durdu Mehmet Konak da mahkemeden kendilerinin lehine bir sonuç çıkmasını beklediklerini dile getirdi.
- Belediye: "Her şey usulüne göre yapıldı"
Selçuk Belediyesinden ise "Dosya incelendi ve her şey usulüne göre yapıldı. Süreç kanun nezdinde yürümüştür. Kanun emirleri uyarınca hareket edilmiştir." açıklaması yapıldı.
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