Kapadokya'da 17 yapının yıkımı için kararı
Kapadokya'da peribacalarına yakın olduğu gerekçesiyle 17 yapının daha yıkılması için karar alındı
|16 Haziran 2019 12:38
|Yazdır
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'in Göreme beldesinde 11, Uçhisar ve Ortahisar beldeleri ile Çavuşin köyünde ikişer yapının yıkılmasına karar verildi.
Bu kapsamda Göreme'deki 3 bağ evinin yıkım işlemleri tamamlandı. Diğerlerinin yıkım çalışmalarının da hafta içinde yapılacağı öğrenildi.
Yıkım çalışmaları, İl Özel İdaresi ve ilgili belediyelerin personelince iş makineleri yardımıyla gerçekleştiriliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Havayı kirletenlere son 1,5 yılda 15,5 milyon lira ceza
16 Haziran 2019 11:20
|Yılın ilk çeyreğinde bin 101 yatırım teşvik belgesi
16 Haziran 2019 09:15
|EPDK 20 şirkete lisans verdi
16 Haziran 2019 09:10
|37 ildeki 72 maden lisansı iptal edildi
16 Haziran 2019 09:05
|Rusya'nın bu defa bahanesi kalmayacak
16 Haziran 2019 08:55
|BTK'den RTÜK'e 'şikayet' için numara tahsisi
15 Haziran 2019 23:34
|Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında
15 Haziran 2019 22:23
|Drift atmanın cezasını ağır ödedi
15 Haziran 2019 21:44
|Ambulans helikopter kaymakam için havalandı
15 Haziran 2019 21:40
|Belediye YKS adaylarına araç tahsis etti
15 Haziran 2019 21:16