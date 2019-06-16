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Kapadokya'da 17 yapının yıkımı için kararı

Kapadokya'da peribacalarına yakın olduğu gerekçesiyle 17 yapının daha yıkılması için karar alındı
 16 Haziran 2019 12:38
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Kapadokya'da 17 yapının yıkımı için kararı

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'in Göreme beldesinde 11, Uçhisar ve Ortahisar beldeleri ile Çavuşin köyünde ikişer yapının yıkılmasına karar verildi.

Bu kapsamda Göreme'deki 3 bağ evinin yıkım işlemleri tamamlandı. Diğerlerinin yıkım çalışmalarının da hafta içinde yapılacağı öğrenildi.

Yıkım çalışmaları, İl Özel İdaresi ve ilgili belediyelerin personelince iş makineleri yardımıyla gerçekleştiriliyor.
Anadolu Ajansı
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