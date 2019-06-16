Meteoroloji marmara için uyardı
Marmara'nın doğusundaki bazı illerde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor
|16 Haziran 2019 12:54
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Marmara'nın doğusundaki bazı illerde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, öğleden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa çevreleri ve Yalova'nın doğusu) yerel düzeyde kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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