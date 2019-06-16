1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çamlıca Kulesi'nde test çalışmaları yıl sonunca başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Çamlıca Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu. Projenin yüzde 85 oranında tamamlandığını açıklayan Bakan Turhan, yıl sonunda kuledeki test çalışmalarına başlanacağını; 2020 yılı ortalarında ise Çamlıca Tepesi'nde görüntü kirliliği oluşturan antenlerin büyük oranda kaldırılacağını söyledi
 16 Haziran 2019 12:59
Yazdır
Çamlıca Kulesi'nde test çalışmaları yıl sonunca başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Çamlıca Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu. Projenin yüzde 85 oranında tamamlandığını açıklayan Bakan Turhan, yıl sonunda kuledeki test çalışmalarına başlanacağını; 2020 yılı ortalarında ise Çamlıca Tepesi'nde görüntü kirliliği oluşturan antenlerin büyük oranda kaldırılacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yapımı devam eden Çamlıca Radyo - Televizyon Kulesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu. Kulenin inşaat alanındaki incelemeleri öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Turhan, "Bugün Babalar Günü. Tüm babaların, babalarımızın günü kutlu olsun. Ahirete intikal edenlere de rahmet diliyorum. Yine bugün ülkemizde YKS sınavı var. Bu sınavda şu anda ter döken evlatlarımıza da başarılar diliyorum. Radyo ve televizyon insanların en popüler iletişim, bilgilendirme ve eğlence aracı. Bilişim çağında halen, toplumun tüm kesimlerine ulaşan en etkin iletişim araçları. Bu iletişim araçları, teknolojik gelişmeler sonucu önemli değişimler geçirdi. Çamlıca Kulesi ise bu noktada çok önemli bir projedir. Öncelikli olarak radyo televizyon yayıncılığı için gerekli olan antenlerin, İstanbul'un siluetini kirletmesinin önüne geçmesi bakımından da önemlidir. Çünkü ülkemizde öteden beri süregelen yayıncılık alanında her televizyon ve radyo kuruluşu kendine ait bir radyo televizyon kulesi kurmuş ve Çamlıca Tepesi metal bir ormana dönmüş durumda. Çünkü bu vericiler son derece çirkin bir görüntü oluşturuyor. İşte Çamlıca Televizyon Kulesi ile burada bulunan, öncelikli olarak radyo vericileri olmak üzere, zaman içerisinde televizyon vericileri de dahil büyük bir bölümü kaldırılarak tek bir kule üzerinde toplanacak. Bunun da ötesinde, bu kule 369 metre yapısal yüksekliğiyle yeni bir kule olmaktan ziyade, İstanbul için simge bir yapı niteliği de taşıyacak. 10 bin metrekarelik alana inşa edilen ve deniz seviyesinden 578 metre yükseklikle olan bu kule, İstanbul'un yeni turizm merkezlerinden biri haline gelecek. Kulede kullanılacak panoramik asansörler 180 metre boyunca bir yandan tarihi yarımadaya, diğer yandan Karadeniz'e bakacak şekilde yerleştirilecek. Seyir katları ve restoranları da hizmete girdiğinde her yıl ortalama 4 buçuk milyon kişiye hizmet verecek. Bugün itibarı ile 45 katın 30 katı, yani 202 metre kotuyla, 72 buçuk metre kotları arasındaki 130 metrelik dış kat ve cephe imalatları tamamlandı. Yakın zamanda da ağır imalatları bitirilerek, yayıncılık altyapısı çalışmalarına hız vereceğiz. Bu kapsamda ilgili katlar olan 36, 37, 42 ve 43. katlara birleştirici, verici, soğutucu gibi ekipmanları Temmuz ayı içerisinde yerleştirmeyi planlıyoruz. Şu ana kadar yüzde 85'lik bir ilerleme sağlamış bulunuyoruz. Hedefimiz, bu yıl sonunda Çamlıca Televizyon Kulesi'nde test çalışmalarına başlamak. Bununla birlikte, 2020 yılı başından ilk yarısına kadar Çamlıca Kulesi'nde görüntü kirliliği oluşturan antenlerin önemli bir kısmı etap etap temizlenecek. Biz ülkemize ve tabi ki İstanbul'a yatırımlar yaparken tek bir şeyi düşünüyoruz; insanımızı. Bunun için de aşkla ve şevkle çalışıyoruz. Dünyanın en büyük projelerinden 5'ini İstanbul için yaptık. Yeni projelerimizi de bir bir hizmete veriyoruz" dedi.

Açıklamasının ardından Bakan Turhan'a, Çamlıca Kulesi inşaatında çalışan işçiler adına Babalar Günü dolayısı ile çiçek takdim edildi. Daha sonra Bakan Turhan inşaat alanına geçerek incelemelerde bulundu.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Ne zaman oylar masanın üzerine çıktı o zaman hile başladı'
16 Haziran 2019 13:29		 Bahçeli: Emaneti Binali Yıldırım'a teslim etme arzusundayız
16 Haziran 2019 12:31
Bakan Dönmez'den G20'de 'yenilenebilir' vurgusu
16 Haziran 2019 12:11		 Siyasette 'Baba'sız 4 yıl
16 Haziran 2019 11:16
Bakan Pakdemirli: Meyve-sebze fiyatları düşüyor
16 Haziran 2019 11:11		 Bakan Kurum'dan G20'de 'Türkiye'de yatırım' çağrısı
16 Haziran 2019 10:22
8 anket şirketinin 23 Haziran tahmini
16 Haziran 2019 09:49		 Sonar'ın 23 Haziran anketi: İmamoğlu 5.6 puan önde
16 Haziran 2019 09:39
'Yolumuza engel çıkaran sandıkta cevabını alacak'
16 Haziran 2019 08:00		 Belgeyle konuşan avantajlı olacak
16 Haziran 2019 07:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:55 - Şırnakta etkisiz hale getirilen teröristler arananlar listesinde çıktı13:40 - Kadın sürücü kalp krizi geçiren yolcuyu kurtardı13:35 - Şırnak şehidi uzman çavuşken teğmenliğe yükselmişti13:29 - 'Ne zaman oylar masanın üzerine çıktı o zaman hile başladı'13:19 - 'Kaç Saat Oldu?' yöneticisinden itiraf: Almanya'dan yönetiliyor12:59 - Çamlıca Kulesi'nde test çalışmaları yıl sonunca başlıyor12:54 - Meteoroloji marmara için uyardı12:45 - Yozgat'ta sağanak ve sel...600 tavuk telef oldu12:38 - Kapadokya'da 17 yapının yıkımı için kararı12:31 - Bahçeli: Emaneti Binali Yıldırım'a teslim etme arzusundayız
12:25 - Tekerlekli evi 'imar barışından faydalansın' istiyor12:15 - En çok 'sera yatırımı' teşviği alan ilimiz12:11 - Bakan Dönmez'den G20'de 'yenilenebilir' vurgusu11:59 - Türk savunma sanayisinin 'sessiz' gücü11:55 - Bolu'da doktor ve hemşirenin darbedildiği iddiası11:43 - Sınava cezaevi ring aracı ve polis otosuyla yetiştiler11:37 - 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 1 şehit11:35 - Metina ve Kandil'de 7 terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
8 anket şirketinin 23 Haziran tahmini
Toplu sözleşmede kurumlar arası becayiş de görüşülmeli
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek
Sonar'ın 23 Haziran anketi: İmamoğlu 5.6 puan önde
Havalimanında suikast planladılar
Ortak yayının ciddi etkileri olabilir
Bakan Soylu: Onun üzerinden PKK İstanbul'a sızmaya çalışıyor
Belgeyle konuşan avantajlı olacak
Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
Öğretmenin duyarlılığı dramı ortaya çıkardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
taze sıkılmış meyve suyu 3
çam balı 1
cory higgins 1
Ahahahahah 1
one more cup of coffee 1
Kedilerin kontrolsüz üremesi 3
pazar gününü evde geçirmek 1
ısıl işlem ve fermente arasındaki fark 1
the passenger 3
faranjit 4
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bitlis Eren Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Konak SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar 5 İşçi Alacak
Bursa Gemlik İnş 11 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 13 İşçi Alacak
Kırklareli İnece Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam