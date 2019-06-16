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'Kaç Saat Oldu?' yöneticisinden itiraf: Almanya'dan yönetiliyor

'Kaç Saat Oldu?' isimli FETÖ hesabının yöneticisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan E.B. ilginç itiraflarda bulundu. E.B. hesabı Birgün Gazetesi eski yöneticisi ve yazarı Barış İnce'ye devrettiğini iddia etti. Hakkında soruşturma başlatılan Barış İnce'nin bir süre önce Türkiye'yi terkettiği, Almanya'ya firar ettiği anlaşıldı. Hesabın Almanya'da bulunan Barış İnce tarafından yönetildiği değerlendiriliyor
 16 Haziran 2019 13:19
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'Kaç Saat Oldu?' yöneticisinden itiraf: Almanya'dan yönetiliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformlarında Fethullahçı Terör Örgütü adına propaganda yapan 'Kaç Saat Oldu?' isimli FETÖ hesabının yöneticileri hakkında operasyon başlatmıştı. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yönetilen operasyon kapsamında E.B. İstanbul'da, hesabın bir başka yöneticisi olduğu iddia edilen bilişim ve yazılım şirketi sahibi H.S.P. ise Tokat'ta gözaltına alınmıştı. H.S.P'nin Bylock kullancısı olduğu anlaşılmıştı. Şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınmıştı.

Soruşturmayı derinleştiren Başsavcılık hesabı çalıştıran isimlere yönelik çalışmalarına devam ederken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan E.B. ilginç itiraflarda bulundu. E.B. 'Kaç Saat Oldu?'isimli twettır hesabını Birgün Gazetesi eski yöneticisi ve halen yazarı olan Barış İnce'ye devrettiğini belirtti.

E.B ifadesinde şunları söyledi: Facebook olarak E.B. profil isimli url uzantısını hatırlamadığım 2012 yılında açtığım sayfam vardı. Bu hesap üzerinden yeni sayfa olarak 'Kaç Saat Oldu' isimli, www.facebook.com/kacsaatoldu url link adresli sayfayı hatırlamadığım tarihte açtım.

Twitter hesabı olarak; 'Kaç Saat Oldu?' /@kacsaatoldunet isimli hesabı 2013 yılında açtım. Bu hesabın hangi mail adresine tanımlı olduğunu hatırlamıyorum. Telefona tanımlı olabilir. 2017 yılı mayıs ayına kadar kullandım. Bu tarihe kadar tüm paylaşımlar tarafımdan yapıldı. Hesap şifresi sadece bende bulunurdu. Sadece cep telefonumdan bu hesaba giriş yapardım. 2017 yılı mayıs ayında Barış İnce isimli şahıs bu hesabı devrettim. Barış İnce isimli şahsı Birgün isimli gazeteden tanırım. Kendisiyle sosyal medya üzerinden tanışırım. Yazıları sebebiyle sosyal medyadan takip ettim ve koşe yazlarını 'Kac, Saat Oldu?' /@kacsaatoldunet hesabım üzerinden paylaştım. İleriki aşamalarda beni gazeteye davet etti. Kendisinin orada gazete idari işler müdürü olarak çalıştığını biliyorum. Birgün gazetesinin çıkardığı Bavul isimli denginin reklamını hesabımdan yapmak konusunda anlaştık. İki defa 50TL de elden para aldım. Sonrasında hesabıma benzer isimlerinde çok sayıda başka hesaplar açıldı ve bende bu durumdan rahatsız olarak sayfamı satmak ya da devretmek istedim. Hatta www.birgun.net isimli sitede hesabımın popüler olmasından kaynaklı bir röportaj yapılıp yayınlanmıştı. Barıs, İnce isimli bu arkadaşa takipçi sayım bir hayli fazla olduğu için onun talebi ile bir arkadas,ına devretmek uzere 4000 TL kars,ılıgında, ucretini elden teslim alarak sattım. Yani tüm bilgilerini şifresiyle birlikte Mecidiyeköy'de Birgün Gazetesine yakın bir kafede verdim."

ALMANYA'YA KAÇTI

Şüpheli E.B.'nin 'Kaç Saat Oldu?'isimli hesabı devrettiğini belirttiği Barış İnce'nin 11 Mart günü yurtdışına çıktığı ve bir süredir Almanya'da yaşadığı öğrenildi. 'Kaç Saat Oldu?' oldu hesabını halen İnce tarafından çalıştırıldığı değerlendiriliyor. İnce hakkında da soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

DURUP DURUKEN AÇIKLAMA YAPTI

'Kaç Saat Oldu?'oldu isimli FETÖ hesabını yöneten şüphelilere yönelik operasyon başlatılması ve E.B.'nin gözaltına alınması üzerine Barış İnce açıklama yapmış ve E.B'yi tanıdığını itiraf etmişti.

YAYINLAR DA TESPİT EDİLİYOR

Başsavcılığın ayrıca 'Kaç Saat Oldu?'isimli hesaptan yapılan iftira ve FETÖ propagandası içerikli mesajları yayanlar hakkında da tespit yaptığı öğrenildi. Yayn hesaplar hakkında da FETÖ propagandası, iftira ve hakaret suçlarından işlem yapılacağı kaydedildi.

ATAKAN IRMAK
Sabah
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