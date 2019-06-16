Kadın sürücü kalp krizi geçiren yolcuyu kurtardı
|16 Haziran 2019 13:40
|Yazdır
Olay, dün saat 18.30 sıralarında kent içi yolcu taşıyan belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüsteki yolculardan Zilfo Adıyaman bir anda fenalaştı.
Durumu fark eden diğer yolcular hemen otobüsün şoförü Zeliha Elbüken'e haber verdi. Bunun üzerine güzergahı değiştiren Elbüken, yaşlı adamı kısa sürede Adana Seyhan Devlet Hastanesine götürdü. Diğer yolcular ve şoför Zeliha Elbüken'in yardımıyla hastaneye yetiştirilen Zilfo Adıyaman tedaviye alındı. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Yaşlı adamın kurtarılması için verilen mücadele ise belediye otobüsündeki kameraya saniye saniye yansıdı.
Yaşlı adamı hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Zeliha Elbüken'e belediye ve Adıyaman'ın ailesi teşekkür etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şırnak şehidi uzman çavuşken teğmenliğe yükselmişti
16 Haziran 2019 13:35
|Meteoroloji marmara için uyardı
16 Haziran 2019 12:54
|Yozgat'ta sağanak ve sel...600 tavuk telef oldu
16 Haziran 2019 12:45
|Tekerlekli evi 'imar barışından faydalansın' istiyor
16 Haziran 2019 12:25
|Sınava cezaevi ring aracı ve polis otosuyla yetiştiler
16 Haziran 2019 11:43
|Limonlar depoda çürüdü fiyatlar arttı
16 Haziran 2019 11:28
|Doğu Anadolu'daki 3 ilde sağanak bekleniyor
16 Haziran 2019 10:51
|MSB'den 'Babalar Günü' videosu
16 Haziran 2019 10:25
|Kara yollarında durum
16 Haziran 2019 09:25
|Başkent'te sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi
16 Haziran 2019 07:35