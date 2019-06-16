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Kimliğinde fotoğraf olmayan öğrenciye polisten destek

Trabzon'da polis, kimliğinde fotoğraf olmadığı için YKS'nin ikinci oturumuna katılamayacağını öğrendiği öğrenciye, filmleri aratmayan destek sundu. Polis motosikletinin arkasına bindirilen ve şehir merkezinde yeni fotoğraf çektiren öğrenci, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden geçici kimlik belgesini alarak polis tarafından sınava yetiştirildi
 16 Haziran 2019 13:58
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Kimliğinde fotoğraf olmayan öğrenciye polisten destek

Trabzon'da polis, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna kimliğinde fotoğrafı bulunmaması nedeniyle alınamayacağını öğrendiği öğrenciye, filmleri aratmayan destek sundu.

Alınan bilgiye göre, YKS'ye girmek için Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makine Mühendisliği Bölümüne gelen Melek Sofu (18), nüfus cüzdanında fotoğrafının olmaması nedeniyle sınava alınamayacağını, yeni bir kimlik çıkarması gerektiğini öğrendi.

Aldığı yanıtla büyük üzüntü duyan genç kızın durumunu fark eden polis ekipleri, Sofu'nun geçici nüfus cüzdanı çıkarılabilmesi için motosikletli yunus ekibi görevlendirdi.

Taktığı kaskın ardından motosiklete bindirilen ve şehir merkezine getirilen Sofu, öncelikle fotoğraf çektirdi. Daha sonra yunus ekibiyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne götürülen öğrenci, geçici kimlik belgesini aldı.

Sınavın başlamasına dakikalar kala KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'ne yetiştirilen Melek Sofu, geçici kimlik belgesiyle sınava girdi.

Bu arada, öğrencinin olayın başından itibaren yaşadıkları polis tarafından çekilen cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde, hızlı şekilde hareket eden polis ekiplerinin, Melek Sofu'nun sınava yetişebilmesi için büyük çaba sarf ettiği görüldü.
Anadolu Ajansı
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