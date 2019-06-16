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'Bu sefer oğlum gelemedi, ben yanına geldim'

Kahramanmaraş'ta şehit babaları, Babalar Günü dolayısıyla çocuklarının mezarlarına ziyarette bulundu.
 16 Haziran 2019 14:34
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'Bu sefer oğlum gelemedi, ben yanına geldim'

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından Babalar Günü nedeniyle, şehit babaları ve gaziler için bir tesiste kahvaltı programı düzenlendi.

Programa katılan Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Adnan Köşker, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve diğer ilgililer, şehit babalarının Babalar Günü'nü kutladı.

Daha sonra Kahramanmaraş Şehitliği ziyaret edilerek, Kuran-ı Kerim okundu.

Derneğin Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Babalar Günü dolayısıyla bu toprakları vatan yapan şehitlerin huzuruna geldiklerini belirtti.

Bu özel günde şehit aileleriyle birlikte olmak istediklerini dile getiren Karaman, "Tüm baba olan şehitlerimizin, evlatlarına doyamamış şehitlerimizin Babalar Günü'nü kutluyorum. Şehit babalarımızın, gazilerimizin, ülkemizin ve dünyanın çeşitli yerlerinde huzur ve güvenliği sağlamak için var olan tüm güvenlik güçlerimizin Babalar Günü'nü kutluyorum." dedi.

- "Allah bizlere böyle bir daha acı göstermesin"

Şehit Hakan Akdere'nin babası Hüseyin Akdere ise "Şehitler ölmez." sözüne inandıklarını söyledi.

Akdere, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Şehit oğlumun bir evladı var. Onun da Babalar Günü'nü kutluyorum. Ona hem babalık hem dedelik yapıyorum. O bize evladımızın yadigarı. Onu çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehit Gürbüz Abdullah Çiftçi'nin babası Battal Çiftçi de bugün şehitliği ziyaret etmenin üzücü olduğunu belirterek, "Allah bizlere bir daha böyle acı göstermesin. Her Babalar Günü'nde arardı. Tüm günlere değer verirdi. Bu sefer oğlum gelemedi, ben yanına geldim." diye konuştu.

Şehit Haşim Yenigül'ün babası Metin Yenigül, oğlunun özel günlerde kendisini mutlaka aradığını anlatarak, "Kendisi de bir baba. İki evladı var. Her şeyden önce şehidimin Babalar Günü'nü kutlamaya geldim. Acısı zor. Yaşaması zor. İnsan ister istemez katlanacak. Şehitlerimiz ve babaları ile bütün babaların gününü kutluyorum." dedi.

Şehit Yenigül'ün eşi Leyla Yenigül ise "Baba çınar ağacı gibidir, meyve vermese de gölgesi yeter." ifadesini kullandı. Yenigül, şunları kaydetti:

"Evladına doyamayan, göremeyen, başkalarının çocukları yetim kalmasın diye kendi çocuklarını yetim bırakan babalarımıza çok minnettarız. Evlatlarını vatan için toprağa vermiş babaların, gazilerimizin, gazi babalarımızın, evlatlarına hem babalık hem de annelik yapan şehit eşlerinin ve bütün güvenlik güçlerimizin Babalar Günü'nü kutluyorum."

Anadolu Ajansı
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