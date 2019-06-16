1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altın madalya için bin 700 rakımda çalışıyor

Bitlis'te 13 yıl önce başladığı atletizmde birçok başarıya imza atan Eren Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu son sınıf öğrencisi milli sporcu Saffet Elkatmış, 2019 Üniversite Yaz Oyunları'nda altın madalya hedefliyor.
 16 Haziran 2019 14:37
Yazdır
Altın madalya için bin 700 rakımda çalışıyor

Bu yıl 19 Mayıs'ta Samsun'da düzenlenen yarı maratonda Türkiye şampiyonu olan Saffet Elkatmış, 3-14 Temmuz'da İtalya'nın Napoli kentinde gerçekleştirilecek 2019 Üniversite Yaz Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında başarı elde eden milli sporcu, 2019 Üniversite Yaz Oyunları'nda da altın madalya kazanmak istiyor.

Saffet Elkatmış, kamplar dışında Atletizm İl Temsilcisi Fadıl Kara ve Atletizm Milli Takım Antrenörü Fahri Tunçtan'ın gözetiminde yüksek rakımlı yaylalarda ve kara yolunda organizasyona hazırlanıyor.

Milli atlet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite oyunlarında Türkiye ve Bitlis'i en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.

Çalışmalarında kendisine destek veren antrenörlerine ve üniversite hocalarına teşekkür eden Saffet Elkatmış, "Üniversite oyunlarında yarı maraton kategorisinde mücadele edeceğim. 21 kilometre mesafede ter dökeceğim. Ülkeye ve ilimize iyi bir dereceyle dönmeyi umuyorum. Kürsünün en üst basamağına çıkmayı ve bayrağımızı dalgalandırmayı umuyorum." diye konuştu.

- "Bin 700 rakımda antrenman yapıyorum"

Sabah erkenden evden çıkarak yağmur, çamur, kar, kış demeden 5 ay boyunca seçmelere katılmak için antrenman yaptığını anlatan Saffet Elkatmış, şunları kaydetti:

"Akşam okuldan sonra da antrenman yaptım. Beş aylık çalışmanın ardından seçmelerde Türkiye şampiyonu olarak üniversite oyunlarına katılmaya hak kazandım. Şimdi üniversite oyunlarına hazırlanıyorum. Yumurtatepe köyünde yaşıyorum. Yaklaşık bin 700 rakımda antrenman yapıyorum. Zorluk derecesi üst seviye olsa da çalışmalarımı sürdürüyorum. Umarım oyunlarda da iyi bir derece elde ederek karşılığını alırım."

Atletizm İl Temsilcisi ve Türkiye Atletizm Federasyonu Dağ Koşuları Koordinatör Yardımcısı Fadıl Kara ise Saffet Elkatmış'ın Türkiye'yi yarı maratonda en güzel şekilde temsil edeceğine inandıklarını dile getirdi.

Saffet Elkatmış'ın günde 30, haftada yaklaşık 150 kilometre yol katettiğini anlatan Kara, "Bu disiplinde devam ediyor. Hedefimiz ülkemize ve ilimize madalya kazandırmak. Saffet, kamp dışında da köyde idman yapıyor. Köy, bin 700 rakımda. Köyün dağlarında antrenmana çıkıyor. Hiç boş bırakmıyoruz. Yaylada, ovada, pistte, yolda çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Milli atletin babası İsmail Elkatmış da 7'si kız 8 çocuğunun bulunduğunu belirterek, "Bir oğlum var. O da Saffet. Kendisi milli sporcu. Onunla gurur duyuyorum. Oğlum hem sabah hem de akşam 10'ar kilometre koşuyor. Şimdi de üniversite oyunlarına hazırlanıyor. İnşallah orada derece alacak. Oğluma başarı diliyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Babalar Günü'nde babasının işe alınmasını istedi
16 Haziran 2019 16:13		 Engelli öğrenci, jandarma yardımıyla okula girdi
16 Haziran 2019 15:55
Kimliğini unutan öğrenciye anne azarı
16 Haziran 2019 15:51		 Görme engellisi Deniz, okulunu birincilikle bitirdi
16 Haziran 2019 15:47
Sınava son anda yetişen kız kardeşler, fenalık geçirdi
16 Haziran 2019 15:39		 Şırnak'ta şehit olan askerle ilgili kahreden detay
16 Haziran 2019 15:26
Kuvvetli sağanak gelecek hafta da sürecek
16 Haziran 2019 15:15		 Şehit eşinin hatıralarını evinin odasında yaşatıyor
16 Haziran 2019 15:11
Trafik kazasında ölen uzman çavuş toprağa verildi
16 Haziran 2019 14:59		 'Bu sefer oğlum gelemedi, ben yanına geldim'
16 Haziran 2019 14:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:13 - Babalar Günü'nde babasının işe alınmasını istedi16:09 - Kilis'te 'canlı bomba' yeleği ve patlayıcı ele geçirildi16:06 - Türkiye'nin 'ilk 1.000 ihracatçısı' belli oldu16:03 - Erdoğan: Biz hiçbir Suriyeliye maaş bağlamadık15:59 - ÖYSM yetkililerinden beklenmeyen uygulama15:55 - Engelli öğrenci, jandarma yardımıyla okula girdi15:51 - Kimliğini unutan öğrenciye anne azarı15:47 - Görme engellisi Deniz, okulunu birincilikle bitirdi15:43 - YKS'nin üçüncü oturumu başladı15:39 - Sınava son anda yetişen kız kardeşler, fenalık geçirdi
15:35 - Siirt'te trafik kazası: 10 yaralı15:31 - Kapadokya'da ilk kez balon festivali düzenlenecek15:26 - Şırnak'ta şehit olan askerle ilgili kahreden detay15:21 - Ordu'nun yaylaları yeşillendi, turistlerin ilgisi arttı15:15 - Kuvvetli sağanak gelecek hafta da sürecek15:11 - Şehit eşinin hatıralarını evinin odasında yaşatıyor15:07 - Havuza gireceklere 'enfeksiyon' uyarısı15:03 - Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını bu akşam
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
8 anket şirketinin 23 Haziran tahmini
Toplu sözleşmede kurumlar arası becayiş de görüşülmeli
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
ÖSYM Tarzı Yeni Nesil Ücretsiz KPSS Deneme Sınavı
Sonar'ın 23 Haziran anketi: İmamoğlu 5.6 puan önde
Havalimanında suikast planladılar
Şırnak şehidi uzman çavuşken teğmenliğe yükselmişti
Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
Ortak yayının ciddi etkileri olabilir
Bakan Soylu: Onun üzerinden PKK İstanbul'a sızmaya çalışıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
15.06.2019 bahçeli'nin istanbul'a gelişi 1
kendini davet ettirmek 1
binali yıldırım ekrem imamoğlu ortak yayını 2
pazar gününü evde geçirmek 2
taze sıkılmış meyve suyu 4
Yks'ye giren adaylara binali yildirim seti dağıtılması 2
Herşeyden kaçmak için yerleşilen kıyıya toki gelmesi 1
the passenger 3
friday I'm in love 1
kuru soğuk 1
SON İLANLAR
Erciyes Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bitlis Eren Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Konak SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Bursa Kesbeltaş 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar 5 İşçi Alacak
Bursa Gemlik İnş 11 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi Geçici 25 İşçi Alacak
Adana Ceyhan Belediyesi 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam