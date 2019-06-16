FETÖ/PDY firarisi Kahramanmaraş'ta yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir şüpheli, Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında yakalandı.
|16 Haziran 2019 14:45
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir şüpheli, Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında yakalandı.
Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Narlı Mahallesi girişinde yaptıkları yol uygulamasında, hakkında Bayburt Ağır Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan F. Ş'yi (26) gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ş, tutuklandı.
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