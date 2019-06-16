Migren şikayetlerini azaltan 8 öneri

Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, her üç kişiden birinin hayatlarının bir döneminde ciddi baş ağrısı çektiğini söyledi.

Migren, binlerce yıldan beri bilinen ve dünyada en sık karşılaşılan hastalıklardan biri olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, "Migren ciddi iş gücü kaybı, sosyal sorunlara yol açan, üretim sektöründe tüm hastalıklara bağlı işe gidememe sebepleri arasında 4. sırada yer alan, teşhis konulup tedavi edildiğinde kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Migren, ailesel özellik gösteren bir hastalıktır. Çocukluk çağında, ergenlikte veya erken erişkin yaşta başlayabilir. Yapılan çalışmalar sonucunda migrenin genel populasyonun yüzde 10'undan fazlasını etkilediği ve kadınlarda erkeklerden daha fazla oranda görüldüğü açıklanmıştır" dedi.

Migren ağrıları için önerilerde bulunan Aygün, "Migren atağını tetikleyici faktörünü tespit edip ondan uzak durmalı. Atağı tetikleyen yiyecek ve içecekler tüketmemeli. Öğünleri atlamamalı ve açlık sonrası olan kan şeker düşüklüğüne dikkat edilmeli. Ağır parfüm, çamaşır suyu ve sigara gibi kokular migren ataklarını tetikleme ihtimaline karşın uzak durmalı. Hava ve mevsim değişiklikleri, lodos, deniz seviyesinin çok üzerinde olmak, gürültülü ortam ve parıltılı ışıktan da uzak durmaya gayret gösterilmeli. Uyku düzenine dikkat edilmelidir. Vücudunuzu yoracak fiziksel ve günlük aktivitelerden uzak durmalı. Atakların olmadığı ara dönemlerde spor, yoga, meditasyon, masaj gibi aktivitelerle kasları gevşetmeye çalmalı. Sabahları 10 dakika nefes ve rahatlama egzersizleri yapmalı" diye önerilerde bulundu.